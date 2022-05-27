مبابي يظهر للمرة الأولى برفقة فتيات خلال إجازته (صور)

يحاول كيليان مبابي تحقيق أقصى استفادة من الإجازة بعد نهاية الموسم، وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بقضاء وقت ممتع مع أصدقائه في الريفيرا الفرنسية بعد أن التقطت عدة صور له على متن دراجة مائية في البحر المتوسط مع بعض أصدقائه في يخت في مدينة كان.

ويحتفل اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، بنجاحه بقيادة سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي إلى جانب تجديد عقده الضخم الذي تبلغ قيمته 500 مليون جنيه إسترليني.

ويتضمن عقده مكافأة قدرها 250 مليون جنيه إسترليني لمجرد توقيع التمديد حتى العام 2025 ثم 85 مليون جنيه إسترليني سنويًا – أو 1.6 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع بعد الضريبة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن الفائز بكأس العالم 2018 يستمتع بأشعة الشمس، حيث التقطت الكاميرات عدة صور له على متن يخت مع مجموعة من أصدقائه.

وظهر من خلال الصور أن مبابي كان منسجما مع إحدى الفتيات ضمن المجموعة، حيث رجح متابعون أنها صديقته التي تظهر معه للمرة الأولى.

ويستفيد مبابي من وقت فراغه إلى أقصى حد قبل أن ينضم للمنتخب الفرنسي للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبي، حيث يلتقي فريق المدير الفني ديدييه ديشان مع كرواتيا مرتين في المجموعة A1 ، بينما سيواجه أيضًا كلًا من الدنمارك والنمسا.

ويستمتع مهاجم موناكو السابق مبابي بمتابعة مهرجان كان السينمائي بصحبة صديقه وزميله المغربي أشرف حكيمي الذي يحضر فعاليات المهرجان أيضًا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تصوير الفائز 3 مرات بلقب الفرنسي في رحلة على متن قارب قبالة الساحل الفرنسي.

ومساء الخميس، حضر فعاليات مهرجان كان، حيث ظهر مع بعض من أكبر نجوم العالم، وابتسم مبابي أمام الكاميرا مع أمثال عارضة الأزياء نعومي كامبل، والممثلة إيفا لونغوريا، ولاعب كرة القدم روبرت ليفاندوفسكي.

Kylian Mbappé fête sa prolongation en charmante compagnie sur un yacht à Cannes (photos) https://t.co/Uom86bK9Y8 — Vincent Toussaint (@Vince_Toussaint) May 27, 2022

وكل ما تبقى فعله الآن لمبابي هو إجراء محادثات واضحة مع كريم بنزيما بعد أن تجاهل انتقاله إلى ريال مدريد مما أغضب هداف النادي الملكي.

وعلّق مبابي على منشورات بنزيما خلال مقابلة مع صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، وعندما سُئل عما إذا كان قد شاهد تعليقات بنزيما ، قال: ”نعم، نعم، ورأيت العديد من لاعبي ريال مدريد ينشرون أشياء، هذه الأشياء على هذا النحو، وليس لدي ما أقوله، بالطبع، عندما أذهب إلى المنتخب الفرنسي سأشرح لكريم سبب بقائي في باريس سان جيرمان لأن لدينا علاقة جيدة.“