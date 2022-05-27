مالديني يكشف مصير إبراهيموفيتش مع ميلان

أعلن باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان، أن زلاتان إبراهيموفيتش المهاجم الدولي السويدي المخضرم المنتهي عقده مع الفريق اللومباردي هذا الصيف، يعتزم مواصلة مسيرته الكروية.

وخضع إبراهيموفيتش الذي عاد للنادي في يناير 2020، لعملية جراحية الأربعاء لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي مع تعزيز جانبي وإصلاح الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، ويحتاج إلى سبعة أو ثمانية أشهر للتعافي.

جراحة في الركبة تُبعد إبراهيموفيتش عن ميلان 8 أشهر https://t.co/U4pAmG9Ewl pic.twitter.com/kUDm6GxGrE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وقال مالديني في مقابلة صحفية مع صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ بعد يومين من خضوع إبراهيموفيتش صاحب الـ40 عاماً لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب إلى ما بعد بداية الموسم الجديد: ”من ما فهمته، نيته هي الاستمرار“.

وأضاف مالديني: ”لقد حددنا موعدًا في غضون أسبوعين، لا أرى أي مشكلة في التوصل إلى اتفاق، إنه بالتأكيد ليس مرتاحًا، ولعب القليل جدًا من المباريات. سنرى ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين“.

وعانى إبراهيموفيتش الذي بدأ موسم 2021-2022 متأخرا بسبب عملية جراحية أخرى في الركبة نفسها في يونيو 2021، من العديد من المشاكل البدنية.

واعترف الخميس بأنه لم ينم تقريبا لمدة ستة أشهر وتناول المسكنات طوال هذه الفترة.

وقال في تغريدة على حسابه على إنستغرام: ”خلال الأشهر الستة الماضية لعبت بدون الرباط الصليبي الأمامي في ركبتي اليسرى، ركبة منتفخة لمدة ستة أشهر، أخذت أكثر من 20 حقنة مسكنة في ستة أشهر“.

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وتابع السويدي: ”تجفف الركبة مرة في الأسبوع لمدة ستة أشهر، مسكنات الآلام كل يوم لمدة ستة أشهر، بالكاد أنام لمدة ستة أشهر بسبب الألم، لم أعان كثيرًا بهذا القدر داخل الملعب وخارجه“.

وعبَّر إبراهيموفيتش عن سعادته بمساهمته في تتويج ميلان، وقال: ”لقد جعلت الشيء المستحيل، ممكنًا، في ذهني كان لدي هدف واحد فقط، جعل زملائي في الفريق والمدرب ستيفانو بيولي أبطالًا لإيطاليا لأنني وعدتهم“.

وستقود مدة التعافي المعلن عنها لإبراهيموفيتش إلى فترة إعادة تأهيل طويلة جديدة، إذا قرر توقيع عقد جديد مع ميلان.