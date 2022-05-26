رسميا.. انتهاء محادثات إنفستكورب وإليوت حول بيع نادي ميلان

قال مسؤول رفيع في مؤسسة إنفستكورب التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين اليوم الخميس إن المحادثات بينها وبين شركة إليوت ماندجمنت الأمريكية لشراء نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من الشركة الأمريكية مالكة النادي توقفت.

وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن إنفستكورب علقت خططها الخاصة بشراء النادي؛ ما فتح الباب أمام مؤسسة رد بيرد الاستثمارية الأمريكية للتقدم بعرض للشراء.

وقال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إنفستكورب عبر تويتر اليوم الخميس ”أجرينا محادثات مع إليوت حول استثمار محتمل في نادي ميلان.. لكن لم نتوصل لاتفاق.. وقررنا باتفاق الطرفين إنهاء المحادثات“.

وأضاف المسؤول ”نتمنى لنادي ميلان كل التوفيق في الموسم المقبل وما بعده“.

ولم يذكر العارضي أي أسباب لإنهاء المحادثات.

إنفستكورب تعلق عرضها لشراء نادي ميلان https://t.co/um6GJDSuWO pic.twitter.com/gHllepP4aD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

يذكر أن ميلان يعاني من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وزادت بعد تسلم إدارة صينية للنادي، باع سيلفيو برلسكوني النادي للمستثمر الصيني لي يونغ هونغ في عام 2017 مقابل 740 مليون يورو، بما في ذلك الديون، قبل أن تشتريه إليوت لاحقا.

وتدير ”إنفستكورب“ أصولا تزيد قيمتها على 42 مليار دولار في مجالات أعمال، من بينها الاستثمار الخاص والعقارات والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الإستراتيجي.

وسجل ميلان خسائر بلغت 96.4 مليون يورو (104.18 مليون دولار) للعام المنتهي في الـ30 من يونيو/ حزيران، مقارنة مع خسارة قياسية بلغت 194.6 مليون يورو في العام السابق.

وبعد واحد من أقوى المواسم وأكثرها إثارة في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم، استعاد ميلان لقب المسابقة والذي غاب عنه في آخر 10 مواسم؛ ليضع الفريق بهذا اللقب حجر الأساس لحقبة جديدة من تاريخه.