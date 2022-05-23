سارقو ميدالية ستيفانو بيولي يشكرون مدرب ميلان (فيديو)

وجه سارقو ميدالية المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان رسالة شكر له، بعد أن سرقوا ميداليته الذهبية في احتفال الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي للموسم 2021/2022.

وكان بيولي قد أكد أن ميداليته الذهبية سُرقت، خلال الاحتفالات بلقب الدوري الإيطالي عقب الفوز الذي حققه ميلان بنتيجة 3/0 على مضيفه ساسولو على استاد مابي أمس الأحد، في الجولة الأخيرة من الكالتشيو.

ونشر حساب عبر موقع ”إنستغرام“ مقطع فيديو لثلاثة أشخاص ومعهم الميدالية الذهبية لبيولي مع عبارة grazie pioli وتعني ”شكرا بيولي“.

ولم يتردد صاحب الحساب في نشر صورة وجوه لثلاثة أشخاص ومعهم الميدالية.

وقال بيولي في تصريحات: ”لقد سُرقت ميداليتي، أحدهم سحبها من رقبتي أثناء الاحتفالات، إذا كان بإمكاني تقديم استئناف فسأكون ممتنا، إنها الميدالية الوحيدة التي أمتلكها“.

وعبر موقع ”تويتر“ ردت رابطة الدوري الإيطالي وقالت: ”لا تقلق مستر بيولي، سنعطيك ميدالية مرة أخرى“.

ستيفانو بيولي: ميلان سينافس الكبار في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل https://t.co/3Uz2u8oYZZ pic.twitter.com/w2oQ70WiDc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وحصل بيولي على جائزة أفضل مدرب في الموسم، بعدما قاد ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، علما أن آخر تتويج لميلان بلقب الكالتشيو كان في موسم 2010/2011 مع المدرب ماسيمليانو آليغري.

وبعد ذلك حافظ يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي 9 مواسم متتالية، ثم فاز إنتر ميلان بلقب الموسم الماضي.

ونال ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 ليتساوى مع إنتر ميلان كثاني أكثر فريقين حققا اللقب، في حين حقق يوفنتوس لقب الكالتشيو 36 مرة.

وخلال 38 مباراة حقق ميلان الفوز 26 مرة، وتعادل 8 مرات، وتعرض للخسارة 4 مرات.

ونال بيولي أول لقب في مسيرته التدريبية، علما أنه تولى تدريب ميلان في أكتوبر 2019، وقاد الفريق في 136 مباراة حقق الفوز في 79 مرة، وتعادل 3 مرات، وخسر 25 مرة.

وسيشارك ميلان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسيكون في التصنيف الأول بصفته حامل لقب الدوري في إحدى البطولات الخمس الكبرى، ومع مانشستر سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

أما إنتر ميلان فسيكون في التصنيف الثالث بدوري أبطال أوروبا، بعدما كان في التصنيف الأول الموسم الماضي.

وأنهى ميلان الموسم بطلا للدوري الإيطالي بعدما جمع 86 نقطة متقدما بنقطتين عن إنتر.