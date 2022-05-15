مبابي: حسمت مستقبلي مع فريقي المقبل بشكل "شبه نهائي"

تعرض النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لهتافات صاخبة من الجماهير لحظة وصوله لتسلم جائزة أفضل لاعب في الموسم، يوم الأحد.

وقال مبابي في مقابلة على هامش فوزه بالجائزة إنه حسم قراره بشأن الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل بشكل كبير، وسيعلن القرار في أقرب وقت ممكن.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة ”لوبارزيان“: ”هذا العام أسعدنا الجميع، وسيعرف الجميع وجهتي للموسم المقبل سريعًا، لقد انتهى الأمر تقريبًا، وخياري على وشك الإعلان عنه“.

Welcome Mbappe https://t.co/PaUXN4ZT1F — Karim le goat 🇵🇸(kross & asensio hate account) (@LeDzTns) May 15, 2022

ولم يجدد المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 23 عامًا، عقده مع فريقه بطل الدوري، ومن المرجح أن ينتقل إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده، في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وقال برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني إن مبابي تعرض لهتافات صاخبة من الجماهير التي انتظرته قبل دخوله قاعة الحفل، والتقاط صور تذكارية مع عائلته المكونة من والده وشقيقيه، قبل دخول قاعة الاحتفال.

ولا شك أن هذه الهتافات والغضب من جماهير النادي الفرنسي تأتي بسبب ما يتردد عن اقتراب مبابي من انتقاله للنادي الملكي، ورفضه عدة عروض لتجديد عقده من أجل انتقاله مجانًا لريال مدريد.

وبدأ مبابي الموسم وسط صيحات استهجان الجمهور في ملعب بارك دي برينس، لكنه استعاد حب الجماهير ودعمهم بفضل أدائه المتميز، وقيادته الفريق للفوز بلقب الدوري للمرة العاشرة، ومعادلة الرقم القياسي.

وبعد أن قال إنه يريد المغادرة قبل موسم واحد من موعد نهاية عقده، أصبح مبابي هدفًا لغضب الجمهور، وبعد رفض طلبه حرص مبابي على عدم إظهار أي خيبة أمل من جانبه.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد سيعلن التعاقد رسميًا مع مبابي، في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل، بعد نهاية عقد اللاعب مع بطل فرنسا، في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وبات ريال مدريد قريبًا للغاية من التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي، خاصة بعد حسم انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي.

وكان ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هالاند ومبابي، في نهاية الموسم الحالي، لكن انتقال هالاند للدوري الإنجليزي الممتاز ضغط على النادي الملكي من أجل تكثيف محاولاته لضم مبابي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن ريال مدريد يخطط لإعلان تعاقده مع مبابي عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في باريس، يوم 28 مايو/آيار الحالي، وعدم استعجال إعلان أحد أهم التعاقدات خلال السنوات المقبلة.

كما قالت محطة ”كادينا كوبي“ الإذاعية إن الفريق الملكي لا يخطط حتى للإعلان عن رغبته في التعاقد مع المهاجم الفرنسي، حتى نهاية يونيو/حزيران، وهو موعد انتهاء الموسم بالكامل في أوروبا، بما في ذلك مباريات دوري الأمم الأوروبية التي سيقام، منتصف الشهر المقبل.

وفي بداية يوليو/تموز، يكون عقد مبابي قد انتهى بالفعل مع باريس سان جيرمان، وكذلك تكون دوري الأمم الأوروبية قد انتهت، وحينها سيعلن ريال مدريد تفاصيل الصفقة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.