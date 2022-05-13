إنفستكورب البحرينية تمنح أليوت مانجمنت مهلة أخيرة قبل التخلي عن صفقة شراء ميلان

قررت شركة ”إنفستكورب“ منح شركة ”إليوت ماندجمنت“ المالكة لنادي ميلان الإيطالي مهلة أخيرة بشأن شراء النادي.

وبحسب مصادر خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ فإن ”إنفستكورب“ تريد فعلا شراء ميلان، وأنها قدمت عرضا لشراء النادي بشكل كامل مقابل 1.2 مليار دولار دون أي قروض أو أعباء على النادي.

رئيس ميلان يكشف وجود عرضين لشراء النادي https://t.co/VMstfjPKeA pic.twitter.com/BqwMqCD9jW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

وأضافت المصادر أنه تبيّن فيما بعد أن ”إليوت ماندجمنت“ الشركة المالكة لميلان منذ عام 2018، لم تلتزم التوقيع على البيع حتى الآن، بل وتنتظر عرضا من مشترين آخرين بسعر أعلى.

وبناء على ذلك قررت شركة ”إنفستكورب“ منح ”إليوت ماندجمنت“ مهلة أخيرة للالتزام بالبيع وإلا ستتخلى عن الصفقة.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام إيطالية عن باولو سكاروني، رئيس ميلان، أن النادي اللومباردي تلقى عرضين لشرائه، وقال سكاروني: ”أفهم أن هناك عرضين وأن الأمر يستغرق وقتا لبحثهما جيدا ومقارنتهما“.

بعد فوزه على هيلاس فيرونا.. كم نقطة يحتاجها ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي؟ https://t.co/JXPNHRHmz7 pic.twitter.com/KHfTV9ekuN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2022

وذكرت المصادر ذاتها أن ميلان يعاني من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وزادت بعد تسلم إدارة صينية للنادي، باع سيلفيو برلسكوني النادي للمستثمر الصيني لي يونغ هونغ في عام 2017 مقابل 740 مليون يورو، بما في ذلك الديون، قبل أن تشتريه إليوت لاحقا.

وتدير ”إنفستكورب“ أصولا تزيد قيمتها على 42 مليار دولار في مجالات أعمال، من بينها الاستثمار الخاص والعقارات والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي.

وسجل ميلان خسائر بلغت 96.4 مليون يورو (104.18 مليون دولار) للعام المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، مقارنة مع خسارة قياسية بلغت 194.6 مليون يورو في العام السابق.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويملك 80 نقطة من 36 مباراة ويتقدم بنقطتين عن إنتر ميلان الثاني قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وسيلعب ميلان في آخر جولتين أمام أتلانتا وساسولو ويحلم بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ تتويجه بلقب موسم 2010/2011.

وودع ميلان دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي من دور المجموعات ومن نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويملك ميلا تاريخا كبيرا حيث حقق 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا لكن آخرها كان موسم 2006/2007، وحقق لقبا في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب في كأس إنتركونتيننتال، و18 لقبا في الدوري الإيطالي، و5 ألقاب في كأس إيطاليا، و7 ألقاب في كأس السوبر الإيطالي.