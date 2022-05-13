مستغلا ورقة غريزمان.. برشلونة يفتح ملف موراتا من جديد مع أتلتيكو مدريد

شارك ميغيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتليتيكو مدريد، وماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، حدثًا في الليغا مع قادة آخرين، لكنهما تناولا العشاء وحدهما لاحقًا في مطعم وسط مدريد.

وفي المواسم الأخيرة، كان هناك العديد من اللاعبين الذين تبادلهم برشلونة وأتلتيكو مدريد، وآخرهم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان وكذلك الأوروغواياني لويس سواريز.

🎥 قذيفة صاروخية من ألفارو موراتا 🔥🚀#إرم_سبورت pic.twitter.com/jIGTlcBZeG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وفي فترة الانتقالات الشتوية الماضية، سأل برشلونة عن موقف ألفارو موراتا الذي يتعين على يوفنتوس أن يقرر ما إذا كان سيستفيد من شرط الشراء المحدد في عقد الإعارة لمدة عامين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المستحيل تنفيذ الصفقة والآن يعاد فتح الباب لانتقاله المحتمل من أتلتيكو مدريد إلى كامب نو.

ولم يعلق يوفنتوس على صفقة المهاجم المقدرة بنحو 35 مليون يورو، برشلونة يعرف قيمة هذه الصفقة ويهتم بما قد يحدث، خاصة وأن الصفقة مجدية، مع الأخذ في الاعتبار خيار الشراء الإلزامي الموجود في عقد غريزمان مع أتلتيكو حتى صيف 2023.

هدف موراتا الجميل في شباك فيورنتينا المباراة انتهت 1-1. pic.twitter.com/QqwwkRRA9x — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2021

ويبحث جيل مارين وأليماني عن صيغة يمكن أن تسهل انتقال موراتا من أتلتيكو إلى برشلونة بشكل نهائي، خاصة وأن مهاجم ريال مدريد السابق يريد العودة إلى إسبانيا وقد يكون برشلونة وجهة جيدة، في حين أن أتلتيكو مدريد يمكن أن يرى كيف تتم تسوية صفقة انتقال غريزمان النهائية دون أي مدفوعات، وفي المقابل ينتقل مهاجم يوفنتوس إلى برشلونة.

وأعلن يوفنتوس في يونيو/حزيران الماضي بقاء موراتا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد لموسم آخر، حيث يملك بندا يتيح شراء اللاعب الإسباني في نهاية موسمه الثاني من فترة الإعارة، حيث تحوم شكوك حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد الذي عاد له في 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

غريزمان وانهاء رائع في شباك فياريال #فياريال_برشلونة pic.twitter.com/7yYFJa02aN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2021

وأمضى موراتا فترته الأولى مع يوفنتوس بين 2014 و2016. وخلال فترتيه مع النادي خاض 137 مباراة وسجل 47 هدفا.

ومن المتوقع أن يرحل فرينكي دي يونغ عن برشلونة وينتقل إلى مانشستر يونايتد، بينما يتفاوض النادي مع روبرت ليفاندوفسكي لتدعيم هجومه الموسم المقبل.