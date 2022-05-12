تعثر مفاوضات استحواذ "إنفستكورب" البحرينية على ميلان

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن المفاوضات بين ”إنفستكورب“ البحرينية وشركة ”إليوت ماندجمنت“ الأمريكية المالكة لميلان الإيطالي قد تعثرت، حيث أرسلت ”إنفستكورب“ إنذارا نهائيا لصندوق إليوت من أجل حسم الصفقة.

ووقع الطرفان في بداية شهر أبريل/نيسان اتفاقية حصرية من أجل استحواذ الشركة البحرينية، التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، على متصدر الدوري الإيطالي، وكان كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، وكان الطرفان على بُعد خطوة واحدة من التوقيع، لكن في الواقع فإن التباطؤ شاب خطوات الصفقة.

وتدير إنفستكورب أصولا تزيد قيمتها على 42 مليار دولار في مجالات أعمال، من بينها الاستثمار الخاص والعقارات والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي.

التمويل هو المشكلة

لكن ما هي العقبة الرئيسية الآن أمام إتمام الصفقة بنجاح؟ بإيجاز: صيغة شراء إنفستكورب أثارت شكوك إليوت حول الصفقة، إذ إن الشركة البحرينية ستدفع مليارا و 200 ألف يورو قيمة الصفقة مقسمة على النحو التالي: 800 مليون نقدا أو طرحها في صورة أسهم مباشرة من قبل إنفستكورب، و 400 تمويل في صورة قرض (إذا لم يتم سداد القرض سيتحمل ميلان الأعباء)، وهو الأمر الذي لا ترضى عنه شركة إليوت.

وأكد الصندوق الأمريكي الذي يملك ميلان أنه لا يرغب في وضع أي ديون على أكتاف النادي في المستقبل، مما تسبب في تعثر الصفقة.

ملاك ليفربول يتفاوضون لمنافسة "إنفستكورب" على شراء ميلان https://t.co/6Ibtfsp1fG pic.twitter.com/5q9Pgp00gx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

ولا شك أن رفض إليوت تسبب في قلق إنفستكورب التي أصدرت إنذارا للطرف الأمريكي في الساعات القليلة الماضية؛ من أجل حسم الصفقة أو رفضها بشكل واضح.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه الطرفان التعليق على الموقف، مما يعني أن إنفستكورب في طريقها للانسحاب من الصفقة في ظل دخول طرف آخر هو RedBird كابيتال الأمريكية، التي فتحت حوارا بقوة مع إليوت من أجل شراء بطل أوروبا سبع مرات.

باع برلسكوني النادي للمستثمر الصيني لي يونغ هونغ في عام 2017 مقابل 740 مليون يورو، بما في ذلك الديون، قبل أن تشتريه إليوت لاحقا.

وسجل النادي خسائر بلغت 96.4 مليون يورو (104.18 مليون دولار) للعام المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، مقارنة مع خسارة قياسية بلغت 194.6 مليون يورو في العام السابق.

وفي الدوري الإيطالي أيضا، تعود ملكية إنتر ميلان لشركة سانينغ هولدنجز جرو الصينية، بينما تمتلك مجموعة ذا فريدكين جروب الأمريكية نادي روما، وكذلك فيورنتينا وأتلانتا مملوكان لشركات أمريكية.

ويتصدر ميلان المسابقة برصيد 80 نقطة من 36 مباراة، متقدما بفارق نقطتين عن غريمه المحلي إنتر ميلان قبل جولتين على النهاية.