شاهد بكاء مورينيو بعد التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي (فيديو)

انهمر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما في البكاء عقب قيادة فريقه إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية، وقال إن البطولة القارية الثالثة من حيث الأهمية تمثل لهم دوري الأبطال.

وسجل تامي أبراهام هدفا بضربة رأس في الشوط الأول ليقود روما الإيطالي للفوز 1-صفر على ليستر سيتي الليلة الماضية، و2-1 في النتيجة الإجمالية ليواجه فينوورد الهولندي في نهائي النسخة الأولى من البطولة في 25 مايو /أيار الحالي.

Jose Mourinho has won the champions league twice, Europa league twice and now crying after reaching the conference league final with roma , He is an absolute winner no matter what the competition is. pic.twitter.com/BG0pp6bOVp

