شاهد بكاء مورينيو بعد التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي (فيديو)

انهمر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما في البكاء عقب قيادة فريقه إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية، وقال إن البطولة القارية الثالثة من حيث الأهمية تمثل لهم دوري الأبطال.

وسجل تامي أبراهام هدفا بضربة رأس في الشوط الأول ليقود روما الإيطالي للفوز 1-صفر على ليستر سيتي الليلة الماضية، و2-1 في النتيجة الإجمالية ليواجه فينوورد الهولندي في نهائي النسخة الأولى من البطولة في 25 مايو /أيار الحالي.

Jose Mourinho has won the champions league twice, Europa league twice and now crying after reaching the conference league final with roma , He is an absolute winner no matter what the competition is. pic.twitter.com/BG0pp6bOVp — Z (@formal_manners) May 5, 2022

وقال مورينيو: ”هذا نادٍ عملاق. لقد بلغنا النهائي فقط ولم نحقق اللقب بعد لكن هذا يعني الكثير للنادي“.

وأضاف ”بالطبع لقد مررت بلحظات أكبر من هذه لكنني لا أشعر بنفسي، بل بالجماهير واللاعبين. هذه البطولة بالنسبة لنا مثل دوري الأبطال“.

وبكى مورينيو، الذي تولى تدريب روما في مايو /أيار من العام الماضي، أثناء احتضان طاقمه المساعد عقب الفوز.

وأضاف المدرب البرتغالي، الذي بلغ الآن خامس نهائي قاري مع أربعة أندية مختلفة وقد فاز بكافة النهائيات السابقة مع بورتو وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، ”لقد بكيت لأن مشاعري كانت مع كل من يحب هذا النادي“.

JOSÉ MOURINHO AND ROMA ARE THROUGH TO THE FIRST EVER #UECL FINAL. 🐺 pic.twitter.com/ONqCJsyUwq — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 5, 2022

وأوضح ”كان من حسن حظي أنني خضت نهائيات أكثر أهمية من ذلك. لكن من حيث الطريقة التي صنعنا بها هذه الأجواء العائلية هنا فالأمر يجعلني أشعر بأنني مميز“.

وذكرت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات أن مورينيو أصبح أول مدرب يبلغ نهائي بطولات دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، كما أفادت شبكة ”أوبتا“ بأن مورينيو بات أيضًا أول مدرب يصل إلى نهائي البطولات الأوروبية مع 4 أندية مختلفة.

وسبق لمورينيو قيادة بورتو لنهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي)، قبل أن يقود إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد مانشستر يونايتد لنهائي الدوري الأوروبي موسم 2016/2017.

وبلغ روما أول نهائي أوروبي منذ موسم 1990/1991، حينما تأهل لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي) على حساب بروندبي الدنماركي.

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي 2021/2022 يوم 25 مايو الحالي على ملعب آرينا كومبيتاري في ألبانيا.

وسينتقل روما صاحب المركز الخامس في الدوري الإيطالي لمواجهة فيورنتينا يوم الإثنين المقبل.