ترتيب الدوري الإيطالي.. بولونيا يوجه ضربة لإنتر ميلان ويهدي الميلان الصدارة

وجه بولونيا ضربة موجعة لإنتر ميلان وهدد فرصه في التتويج هذا الموسم بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 – 1، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من المسابقة.

تقدم إنتر ميلان بهدف سجله غيفان بيريسيتش في الدقيقة الثالثة، ثم حسم بولونيا المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ماركو أرناوتوفيتش ونيولا سانسوني في الدقيقتين 29 و82.

ورفع بولونيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 72 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ميلان.

وفي مباراتين أخريين مؤجلتين من المرحلة نفسها، تغلب أودينيزي على مضيفه فيورنتينا 4 – صفر وتعادل أتلانتا مع تورينو 4 – 4 .

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: