الصحف الرياضية: انفجار فيران توريس.. بيل غاضب من الطفيليات.. والساعات الأخيرة لمانشيني (صور)

شكلت المباريات الودية لمنتخب إنجلترا أمام سويسرا وإسبانيا التي تعود للعب في برشلونة بعد 18 عامًا غياب، وتواجه منتخب ألبانيا، وفوز فرنسا على ساحل العاج، وفوز مصر على السنغال، والجزائر على الكاميرون في ذهاب الدور الحاسم الأفريقي للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمهاجمة جماعة الحوثيين مدينة جدة بالصواريخ، وتأثيرها على سباق الفورمولا 1، وانفجار فيران توريس في برشلونة، وغضب غاريث بيل ودفاعه عن نفسه بعد الغياب عن الكلاسيكو، وإجراء هازارد لعملية جراحية، والساعات الأخيرة لروبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني ومنتخب ألبانيا الودي في برشلونة بعد غياب 18 عامًا، وكتبت: ”نلعب في المنزل“.

كما اهتمت بسباقات الفورمولا وان، وكتبت: ”صواريخ وإنذار في الفورمولا 1“.

الصحيفة اهتمت بثنائي ريال مدريد غاريث بيل، وإدين هازارد، وكتبت: ”بعد غيابه عن الكلاسيكو غاريث بيل يدافع عن نفسه“ و ”إدين هازارد يقرر اللجوء لعملية جراحية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على نجم برشلونة الجديد الدولي الإسباني فيران توريس، وكتبت: ”انفجار فيران توريس“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا أمام منتخب ألبانيا الودي، وكتبت: ”يريد منتخب إسبانيا أن يملأ ملعب كورنيلا“.

الصحيفة اهتمت بأكاديمية برشلونة، وكتبت: ”برشلونة يفتخر بوجود الأكاديمية، 16 لاعبًا من الفريق الأول انطلقوا من الأكاديمية“.

أس

ركزت الصحيفة على قرار البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد إجراء عملية جراحية على الكاحل، وكتبت: ”العودة لغرفة العمليات“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني الودي أمام منتخب ألبانيا في برشلونة، وكتبت: ”حفل في ملعب كورنيلا“.

الصحيفة اهتمت بمهاجمة جدة بصواريخ الحوثيين، وكتبت: ”قلق في جدة، صاروخ على بعد 15 كيلومترًا من الحلبة، الجائزة الكبرى مازالت في موعدها“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على اللقاء الودي الذي يجمع منتخب إنجلترا مع سويسرا، وكتبت: ”غاريث ساوثغيت: لا خوف، يمكنك التعامل مع أي شيء“ و“حلوا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع الجماهير“.

الصحيفة اهتمت بغاريث بيل نجم ريال مدريد، و عميد منتخب ويلز، وكتبت: ”غاريث بيل غاضب من شتائم الطفيليات“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا وديًا على منتخب الكوت ديفوار 2/1، وكتبت: ”كل شيء يبتسم للمنتخب الفرنسي“.

الصحيفة اهتمت بعودة منتخب الجزائر بالفوز من قلب الكاميرون 1/0، وفوز منتخب مصر على ملعبه على السنغال 1/0 في ذهاب الدور الحاسم للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: ”الجزائر انطلقت جيدًا“، و“مصر تأخذ أفضلية“.

كما اهتمت الصحيفة بإطلاق الصواريخ على مدينة جدة، وكتبت: ”جائزة كبرى للفورمولا 1 تحت التهديد“.

الصحف الإيطالية

‫كورييري ديلو سبورت‬

ركزت الصحيفة على مستقبل روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، وكتبت: ”الساعات الأخيرة لمانشيني“.

كما تحدثت عن إنتر ميلان، وكتبت: ”صدمة زهانغ تشحن سيميوني إنراغي“.

الصحيفة اهتمت بباولو ديبالا ويوفنتوس، وكتبت: ”فخر ديبالا، آليغري يشير إلينا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام يوفنتوس بعدة لاعبين دوليين في المنتخب الإيطالي للانضمام لصفوفه، بالإضافة للموجودين، وكتبت: ”يوفنتوس يدعو إيطاليا“.

كما اهتمت الصحيفة بديربي إيطاليا، وكتبت: ”فراتيسي يا له من تحدٍ“.

كما اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت:“ صواريخ على جدة، يا له من خوف ”

كما اهتمت بمهاجمة جدة بصواريخ جماعة الحوثيين، وكتبت: ”صواريخ على بعد 22 كيلومترًا من حلبة سباق الفورمولا 1“.