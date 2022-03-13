جماهير باريس سان جيرمان تسب ميسي ونيمار وتهتف لمبابي فقط (فيديو)

وجهت جماهير باريس سان جيرمان هتافات مسيئة وشتائم ضد البرازيلي نيمار جونيور، قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام بوردو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.

وتلقى نيمار انتقادات لاذعة بعد الهزيمة من ريال مدريد 1-3، ووداع دوري أبطال أوروبا، حيث لم يظهر اللاعب البرازيلي بالمستوى المأمول.

وتعرض نيمار لوابل من الهتافات المسيئة والسباب من جانب جماهير سان جيرمان، حيث اتهمه بأنه السبب الرئيسي في سوء مستوى الفريق.

كما نال الأرجنتيني ليونيل ميسي جانبًا من شتائم جماهير الفريق الباريسي، التي هتفت لمبابي فقط.

الجماهير تشتم نيمار وميسي : pic.twitter.com/Pd4KuaLAfN — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) March 13, 2022

كما اتهمت الجماهير لاعبها البرازيلي بالفشل في مساعدة النادي على تحقيق دوري الأبطال، وقيادة المشروع المستقبلي رغم مرور 5 مواسم كاملة على انضمامه للفريق منذ قدومه من برشلونة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن إدارة سان جيرمان تبحث حاليا عن طريقة لإنهاء عقد نيمار في الصيف المقبل، حيث لا ترغب في استمراره بالموسم الجديد.

وعلى الجانب الآخر، وجهت جماهير الفريق الباريسي التحية إلى نجم الهجوم كيليان مبابي، الذي قدم مستوى رائعا أمام ريال مدريد وأرهق كثيرًا دفاعات الملكي.

كما قوبل كيسي بعاصفة من صافرات الاستهجان قبيل انطلاق المباراة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بوردو في المركز الـ 20 والأخير بـ 22 نقطة.