ترتيب الدوري الإيطالي: جيرو يقود ميلان لصعق نابولي وخطف الصدارة

اعتلى فريق ميلان الأول لكرة القم، صدارة الدوري الإيطالي، عقب فوزه على نابولي مضيفه 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز، لأوليفييه جيرو مهاجه، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

وكانت الفرص قليلة في مباراة متوترة بين الفريقين، وسدد نابولي كرتين فقط على المرمى على مدار 90 دقيقة من اللعب في استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وبعد شوط أول متوسط المستوى ودون خطورة كبيرة، سجل جيرو الهدف الوحيد بعدما قابل كرة عرضية من دافيدي كالابريا عقب انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق.

وأهدر آدم وناس فرصة لنابولي، وحصل زميله هيرفينج لوزانو على فرصة أخرى لكنه أخفق في إدراك التعادل قرب النهاية.

وتألق ديفيد أوسبينا حارس نابولي وأنقذ محاولتين من تيو فرنانديز وألكسيس سالميكرز في الدقائق الأخيرة.

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني، وأمام نابولي، الذي توقف رصيده عند 58 نقطة في المركز الثالث.

موراتا يصعد بيوفنتوس إلى المربع الذهبي

أحرز ألفارو موراتا هدفا في الشوط الأول ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على ضيفه سبيتسيا يوم الأحد وإحكام قبضته على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وكاد يوفنتوس أن يتقدم بعد مرور ربع ساعة عبر أرتور ميلو وبعد ذلك بست دقائق حقق مراده عندما استغل اللاعب البرازيلي إبعاد إيفان بروفدل حارس سبيتسيا الكرة بشكل سيء ومررها إلى مانويل لوكاتيلي الذي هيأها لموراتا ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ ديسمبر كانون الأول.

وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس فرصتين من إيمانويل جياسي وكيفن أجوديلو بعد الاستراحة.

وأهدر موراتا فرصة حسم الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن يوفنتوس صمد ليحقق الانتصار.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع متقدما بست نقاط على أتلانتا خامس الترتيب والذي خاض 27 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: