ترتيب الدوري الإيطالي: جيرو يقود ميلان لصعق نابولي وخطف الصدارة

اعتلى فريق ميلان الأول لكرة القم، صدارة الدوري الإيطالي، عقب فوزه على نابولي مضيفه 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز، لأوليفييه جيرو مهاجه، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

وكانت الفرص قليلة في مباراة متوترة بين الفريقين، وسدد نابولي كرتين فقط على المرمى على مدار 90 دقيقة من اللعب في استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وبعد شوط أول متوسط المستوى ودون خطورة كبيرة، سجل جيرو الهدف الوحيد بعدما قابل كرة عرضية من دافيدي كالابريا عقب انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق.

وأهدر آدم وناس فرصة لنابولي، وحصل زميله هيرفينج لوزانو على فرصة أخرى لكنه أخفق في إدراك التعادل قرب النهاية.

