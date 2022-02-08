بيولي مدرب ميلان: إبراهيموفيتش مثل الأسد الجريح في قفص

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، اليوم الثلاثاء، إن زلاتان إبراهيموفيتش مثل الأسد الجريح في قفص، حيث يكافح لاستعادة لياقته، لكن المهاجم السويدي لن يكون متاحا لمواجهة لاتسيو في دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وأصيب المهاجم البالغ عمره 40 عاما في وتر العرقوب خلال التعادل مع يوفنتوس قبل فترة التوقف الدولي وغاب عن الانتصار 2-1 على إنتر ميلان المتصدر وحامل لقب الدوري في مباراة قمة يوم السبت.

ويتصدر إبراهيموفيتش هدافي ميلان في الدوري الإيطالي برصيد ثمانية أهداف.

وقال بيولي لشبكة ”سبورت ميدياست“: ”زلاتان مثل الأسد الجريح في قفص. يبذل قصارى جهده للتعافي. لن يكون جاهزا غدا لكننا سنقيم حالته في المباريات المقبلة“.

وشارك أوليفييه جيرو أساسيا ليعوض غياب إبراهيموفيتش أمام إنتر وكان بطل مباراة القمة بعد أن سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني ليعدل ميلان تأخره ويفوز 2-1 على إنتر ويسكت منتقديه.

وأضاف بيولي: ”دائما ما يوجد منتقدون لكن الشيء الأكثر أهمية هو مدى ثقتنا في اللاعب، ”أظهر بالفعل معدنه وأهميته الكبيرة للفريق“.

ولم يفز ميلان بكأس إيطاليا منذ 2003 وينافس بقوة على لقب الدوري حيث يتأخر بنقطة واحدة عن إنتر المتصدر.

وأردف بيولي: ”الهدف الرئيسي هو الإطاحة بلاتسيو غدا، ستكون عقبة كبيرة. لاتسيو في حالة جيدة وفاز على فيورنتينا في مباراة كبيرة يوم السبت. سنركز على مباراة الغد وسنتعامل مع الأمر خطوة تلو الأخرى“.

ونشر النجم السويدي مؤخرا مقطعا مصورا لتدريباته داخل صالة الألعاب البدنية، ظهر خلاله يؤدي تدريبات مذهلة في إطار تعافيه من التهاب وتر إيكيليس.

وكتب النجم السويدي بحسابه الشخصي ”الصبر“، في إشارة منه للصبر على الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

وكانت قد كشفت العديد من التقارير أن مسؤولي ميلان الإيطالي بدأوا رحلة البحث عن مهاجم بديل لإبراهيموفيتش، والذي سينتهي تعاقده مع الروسونيري في يونيو 2022، وتحوم الشكوك بشأن استمراره مع ميلان مع اقتراب نهاية عقده في الصيف المقبل.

وحسبما نشرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، فإن تجديد عقد النجم السويدي لم يتم حسمه حتى الآن بين اللاعب وإدارة النادي، وتبقى الأمور متوقفة على قدرة إبرا في رفع حافزه ولياقته البدنية فيما تبقى من الموسم.