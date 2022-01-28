كريستيانو رونالدو يكشف موعد زواجه من صديقته جورجينا

أكد كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أنه واثق بنسبة 1000% من أنه سيتزوج صديقته ”جورجينا رودريغيز“، ويمكنه عقد قرانه عليها في غضون الشهر المقبل.

واعترفت الإسبانية جورجينا – التي بلغت الثامنة والعشرين من عمرها، أمس الخميس- في مسلسل نتفليكس الجديد عن حياتها من الفقر إلى الثراء بأنها تريد الزواج من صديقها نجم كرة القدم، وستقول ”نعم“ عندما يطلب يدها للزواج.

وأبلغ مهاجم مانشستر يونايتد بيرس مورغان خلال مقابلة، العام 2019، أنهما سيتزوجان ”يومًا ما“، واعترف بأن هذا كان حلم والدته.

ولكن في مسلسل نتفليكس الوثائقي ”أنا جورجينا“ الذي بدأ عرضه، يوم الخميس، مع بلوغ جورجينا الـ 28 عامًا، ذهب رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا إلى أبعد من ذلك، وكشف عن أنه قد يكون على بُعد أسابيع فقط من زواجه من صديقته التي يرتبط بها منذ أكثر من 5 سنوات مع زيادة عائلتهم بميلاد التوائم المتوقع، في أبريل/نيسان المقبل.

وأنفق رونالدو آلاف الدولارات في إضاءة سماء دبي بصور من عرض جورجينا الجديد على منصة نتفليكس.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن رونالدو نشر مقطع فيديو يظهر وجه عارضة الأزياء الإسبانية على واجهة برج خليفة الشهير عبر حسابه على ”إنستغرام“، فضلًا عن عرض ضوء وليزر، ويظهر اسم جورجينا بالنيون على البرج.

وانتهى العرض برسالة: ”عيد ميلاد سعيد جورجينا“ بأحرف بيضاء عملاقة فوق صورة للإسبانية المذهلة في فستان أسود ساحر مكشوف الكتفين.

ووصل الأمر إلى أن أحد المتابعين توقع أن تنتهي زيارة رونالدو وجورجينا إلى دبي بالزواج هناك بعد هذه اللقطات الرائعة.

ويقضي ”كريستيانو“ فترة الراحة الحالية خلال مدة التوقف الدولي مع أطفاله الأربعة في دبي، وقد علق بالبرتغالية على مقطع الفيديو، قائلًا: ”تهانينا حبيبتي“، مضيفًا رموزًا تعبيرية للقلب، وكعكة عيد الميلاد.

وفي الفيلم الوثائقي، بعد أن مزحت صديقته مع أصدقائه حول حفل الزفاف، أضاف: ”يمكن أن يكون الزفاف في غضون عام، أو قد يكون في غضون 6 أشهر، أو في غضون شهر، ومتأكد بنسبة 1000 % من حدوث ذلك“.

وفي غضون حديث رونالدو عن موعد زفافه، قالت جورجينا إنهما كانا يخططان للعيش في البرتغال بعد اعتزال كريستيانو، حيث اعترف مهاجم ريال مدريد، ويوفنتوس السابق، بأنه يشعر ”بالحرية كطائر“ عندما يكون في وطنه، و“أقل مشاهدة“ منه في أماكن أخرى في جميع أنحاء أوروبا.

ويملك الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، قصرًا جديدًا مبنيًا على قطعة أرض كبيرة في منطقة ”كينتا دا مارينيا“، أو ما يسمى بالريفييرا البرتغالية، على بعد نصف ساعة من مطار لشبونة، و 10 دقائق من وسط مدينة كاسكايس الساحلية.

وزعمت الصحافة البرتغالية أن رونالدو يخطط لاستخدامه كمنزل للعائلة.

وتشمل إمبراطوريته العقارية، التي تبلغ تكلفتها 43 مليون جنيه إسترليني، شقتين فاخرتين في لشبونة، ومنزلًا من دورين بقيمة 6.5 مليون جنيه إسترليني، ومبنى سكنيًا مكونًا من 7 طوابق يطل على المحيط الأطلسي في عاصمة ماديران فونشال حيث تعيش والدته وشقيقه.

وقالت جورجينا، التي قامت بعدة رحلات إلى البرتغال مع صديقها منذ بداية علاقتهما العام 2016: ”الجميع يراعي مشاعر الآخرين في البرتغال على الرغم من أنها موطن كريستيانو، أنت تمشي في الشارع والجميع يبتعدون، إنه مكان مريح لقضاء الصيف، في المستقبل سنعيش -على الأرجح- في البرتغال“.