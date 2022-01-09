ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يتخطى لاتسيو ويستعيد الصدارة

سجل أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان هدفا وصنع هدفا آخر ليقود فريقه للفوز 2-1 على لاتسيو في سان سيرو، ويستعيد حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثامن على التوالي في المسابقة اليوم الأحد.

وأحرز المدافع الإيطالي باستوني الهدف الأول بعد نصف ساعة من البداية، لكن تشيرو ِإيموبيلي قائد لاتسيو أدرك التعادل.

وسجل ميلان شكرينيار هدف الفوز لإنتر في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية من باستوني، ليحقق المدرب سيموني إنزاجي فوزه الأول ضد الفريق الذي قاده على مدار خمس سنوات ونصف السنة قبل تدريب إنتر.

ويتصدر إنتر الدوري برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان، ويملك فريق المدرب إنزاجي مباراة واحدة مؤجلة. ويأتي لاتسيو ثامنا وله 32 نقطة.

ميلان يكتسح فينيزيا

وفي وقت سابق حقق ميلان فوزًا مهمًا على مضيفه فينيزيا، بنتيجة 3/0، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وافتتح المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من رفائيل لياو.

ووقع الفرنسي ثيو هيرنانديز الهدف الثاني لميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما توغل على الجهة اليسرى.

ومنح الحكم ماسيميليانو إيراتي ميلان ركلة جزاء سجل منها ثيو هيرنانديز الهدف الشخصي الثاني، والثالث لميلان في الدقيقة 59، علمًا بأن الحكم طرد ميكائيل سفوبودا من فينيزيا في الدقيقة 58.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 48 نقطة من 21 مباراة.

وحقق ميلان الفوز رقم 15، في حين تعادل 3 مرات، وخسر 3 مرات، في المقابل جمدت الخسارة رصيد فينيزيا عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

80 – Il Venezia diventa l'80ª squadra differente contro cui Zlatan #Ibrahimovic trova il gol nei maggiori 5 campionati europei: dall'inizio del 2000, lo svedese diventa il 2° giocatore a riuscirci, dopo Cristiano Ronaldo (il 30 dicembre v Burnley). Molteplicità.#VeneziaMilan pic.twitter.com/kCxQ4HxPEt — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 9, 2022

فوز درامي ليوفنتوس على روما

وأحرز يوفنتوس 3 أهداف في الشوط الثاني لينتفض ويفوز 4/3 على مضيفه روما في الاستاد الأولمبي.

وسيدين يوفنتوس بالفضل لحارسه فويتشيك تشيزني الذي أنقذ ركلة جزاء قرب النهاية بعد طرد زميله المدافع ماتياس دي ليخت.

وهز تامي أبراهام وباولو ديبالا الشباك لكل فريق في الشوط الأول لكن صاحب الأرض تقدم 3/1 بفضل هدفي هنريك مخيتاريان ولورينتسو بليغريني في بداية الشوط الثاني.

وأدرك يوفنتوس التعادل بثنائية مانويل لوكاتيلي وديان كولوسيفسكي في غضون دقيقتين قبل أن يمنحه ماتيا دي شيليو التقدم 4/3 في الدقيقة 77.

وحصل روما على ركلة جزاء فيما طُرد دي ليخت لحصوله على الإنذار الثاني بداعي لمسة يد قبل تسع دقائق من النهاية.

ونجح فويتشيك تشيزني حارس روما السابق في إنقاذ ركلة الجزاء التي سددها بليغريني.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس متقدمًا بست نقاط على روما ثامن الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: