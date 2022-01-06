اتهام ليونيل ميسي بعدم احترام باريس سان جيرمان وبوكيتينو

تعرض النجم ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان لانتقادات واتهامات بعدم احترام النادي ومديره الفني ماوريسيو بوكيتينو بعد عودته من قضاء إجازة عيد الميلاد في بلاده الأرجنتين.

وأعلن متصدر الدوري الفرنسي أمس الأربعاء إن مهاجمه الأرجنتيني عاد إلى باريس عقب تعافيه من كوفيد-19 وسيستأنف التدريب خلال الأيام المقبلة، حيث كان من بين أربعة من لاعبي باريس سان جيرمان أصيبوا بالفيروس يوم الأحد الماضي.

وغاب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات عن الفوز 4-صفر على فان المنافس في الدرجة الثالثة في دور 32 بكأس فرنسا يوم الإثنين الماضي.

ميسي يعود إلى باريس بعد تعافيه من كوفيد-19 https://t.co/7YijnBlnLk pic.twitter.com/XRXsJupk5l — إرم سبورت (@EremSports) January 5, 2022

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن بوكيتينو يزعم أنه اكتشف إصابة ميسي بـ ”كوفيد-19“ ودخوله للعزل الذاتي من خلال أطراف أخرى ولم يبلغه اللاعب بذلك.

ويتردد أن ميسي لم يطلع مدربه أو النادي على آخر التطورات، حيث خضع للعزل في مدينة روزاريو مسقط رأسه في الأرجنتين قبل العودة إلى باريس.

وهذا التصرف أثار انتقادات كثيرة بينها جيروم روثن، الذي خاض 180 مباراة مع سان جيرمان بين عامي 2004 و 2009، حيث قال إن ميسي لا يظهر احترامًا للمدير الفني وأنه يتعارض مع القيم التي يجب أن يدافع عنها النادي.

ويعتقد روثن أن السلوك المزعوم لميسي في عدم إبقاء مديره الفني ومواطنه الأرجنتيني وناديه على اطلاع دائم يظهر عدم احترام ويسلط الضوء على قضايا أكبر في بارك دي برينس.

قال اللاعب الفرنسي الدولي السابق عبر محطة ”راديو مونتي كارلو“: ”يجب أن تحترم مدربك دائمًا، هذا ما كنت أتعلمه، يجب أن يكون المدرب فوق أي شخص آخر، لا يهم إذا كان نجمًا أو لاعبًا شابًا يجب أن يكون المدرب في القمة، لم يعرف بوكيتينو بمكان وجود ميسي، وهذا يفسر الكثير من الأشياء.

”هذا ليس بالشيء الجيد وأعتقد أنه صادم للغاية من ميسي، المدرب يجب أن يكون الرجل القوي، الشخص الذي يظهر القيم الحقيقية، الشخص الوحيد الذي يحترمه بشدة، في رأيي، هو كيليان مبابي ولا أشعر بأي شيء مشابه مع اللاعبين الآخرين.

”إذا كنت لا تحترم مدربك فلن تكون ناجحًا، باريس سان جيرمان عانى الكثير من هذا في السنوات الأخيرة“.

وعاد ميسي إلى الأرجنتين خلال فترة الأعياد لقضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء، ثم نشر رسالة في بداية العام الجديد، والتي أشار فيها إلى كوفيد-19 والتأثير الذي أحدثته على العالم.

وثبتت إصابة ميسي بالفيروس في وقت لاحق، لكنه عاد الآن إلى باريس بعد تعافيه ويأمل أن يشارك في مباراة الدوري الفرنسي يوم الأحد المقبل ضد أولمبيك ليون.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على جائزة الكرة الذهبية السابعة له في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن مستواه الحالي في نادي العاصمة الفرنسية لم يرق إلى مستوى التوقعات العالية.