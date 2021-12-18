الصحف الرياضية: هازارد الآن أو أبدا.. يوفنتوس النداء الأخير.. وإنتر ميلان + 4 (صور)

شكل تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا على الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز إنتر ميلان وابتعاده بصدارة الدوري الإيطالي وأبرز لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتضارب القوانين بشأن تعافي لوكا مودريتش السريع من فيروس كورونا وتأهل منتخبا فرنسا والنرويج لنهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات وإيقاف لقاء كأس فرنسا بين باريس وليون بسبب شغب الجماهير.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حالة الكرواتي لوكا مودريتش الذي جاءت نتيجة اختباره سلبية بفيروس كورونا وتضارب القوانين بشأن مشاركته في لقاء ريال مدريد وقادش وكتبت: ”هراء وطني“.

الصحيفة تحدثت عن قرعة دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا وعودة ريال مدريد لمواجهة فريق ألكويانو الذي أقصى الفريق الملكي الموسم الماضي وكتبت: ”ألكويانو سيسعى لتكرار إنجازه أمام ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات السبت في الدوري الإسباني وكتبت عن لقاء برشلونة وإلتشي: ”الفوز ثم الفوز ثم الفوز“ وعن لقاء إشبيلية وأتلتيكو مدريد كتبت: ”لا أحد يريد الهزيمة“.

كما اهتمت بهزيمة منتخب إسبانيا أمام منتخب النرويج في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات وكتبت: ”منتخب إسبانيا يبقى دون نهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني وكتبت: ”يجب علينا أن نفوز“.

كما تحدثت عن التصويت بشأن مشروع ”إسباي برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب النرويج لنهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات على حساب منتخب إسبانيا وقرعة دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا ومواجهات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإسبانيول.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني وكتبت: ”الفوز بأي طريقة“.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ32 من كأس إسبانيا وكتبت: ”ليناريس أول منافس لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة إسبانيول أمام سيلتا فيغو 3/1 في الدوري الإسباني وكتبت: ”إسبانيول يبقى دون فوز خارج ملعبه“.

كما اهتمت بهزيمة منتخب إسبانيا أمام النرويج في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات.

أس

ركزت الصحيفة على فرصة البلجيكي إيدين هازارد في ريال مدريد بعد إصابة عدة لاعبين بفيروس كورونا وكتبت: ”هازارد الآن أو أبدا“.

الصحيفة تحدثت عن هزيمة منتخب إسبانيا أمام النرويج في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات وكتبت: ”إسبانيا تلعب من أجل الميدالية البرونزية“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات السبت في الدوري الإسباني وكتبت عن لقاء إشبيلية وأتلتيكو مدريد: ”إشبيلية وأتلتيكو مدريد يقرران من يكون رائد منافسة المتصدر“ وعن لقاء برشلونة وإلتشي كتبت: ”محاولة ثانية للعهد الجديد“.

كما اهتمت بقرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا ومواجهات الأندية الكبرى ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد مع أندية صغيرة.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على النداءات المتكررة في الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن تأثير انتشار فيروس كورونا على لقاءات كرة القدم والعدالة بين جميع الفرق وكتبت: ”مدربو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يعقدون قمة بسبب انتشار فيروس كورونا“.

كما تحدثت عن إلغاء مؤتمر الإسباني بيب غوارديولا بعد نتيجة غير طبيعية لاختبارات فيروس كورونا وكتبت: ”بيب غوارديولا في وضع صحيح بعد نتيجة سلبية في اختبار فيروس كورونا“.

الصحيفة اهتمت بوضعية الغابوني بيير أوباميانغ في آرسنال وكتبت: ”أوباميانغ ما زال خارج الفريق“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات بعد تجاوز منتخب الدانمارك في نصف النهائي وكتبت: ”غضب في القلب“.

كما اهتمت بإلغاء لقاء باريس إف سي وأولمبيك ليون في كأس فرنسا بسبب شغب الجماهير وكتبت: ”فوضى أخرى“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على سالرنيتانا 5/0 وابتعاده بصدارة الدوري الإيطالي وكتبت: ”سيميوني ذهبت بعيدا“ و“إنتر ميلان + 4 نقاط عن ميلان الذي يتحدى نابولي الأحد“.

كما اهتمت الصحيفة بأزمة انتشار فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز وتأثيره على جدولة اللقاءات وكتبت: ”فيروس كورونا: الدوري الإنجليزي الممتاز على ركبتيك“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على سالرنيتانا 5/0 وابتعاده في صدارة الدوري الإيطالي وكتبت: ”إنتر ميلان الهروب من أعياد الميلاد“.

كما تحدثت عن لقاء يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي وكتبت: ”يوفنتوس النداء الأخير“.