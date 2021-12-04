الصحف الرياضية: السبت الحار.. اختبار حقيقي لريال مدريد.. ومورينيو هو القاضي (صور)

شكلت أبرز مباريات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية خاصة في إسبانيا، وإيطاليا، ولقاءات الأندية الكبرى قبل مواجهات دوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع المقبل، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بقضية التحقيق في صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، وإقصاء صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش من نصف نهائي كأس ديفيز للتنس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري الإسباني القوية، ليوم السبت، وكتبت: ”السبت الحار“.

واهتمت الصحيفة بعدة لقاءات، وكتبت عن لقاء برشلونة وريال بيتيس: ”تشافي يحذر: لقاء بيتيس من أجل القتال على لقب الدوري الإسباني“ وعن لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد، كتبت: ”ريال مدريد يبحث عن إصابة أخرى ضد ريال سوسيداد في ملعب ينفجر“ وعن لقاء أتلتيكو مدريد وريال مايوركا، كتبت: ”أتلتيكو مدريد مجبر على الفوز قبل مواجهة بورتو“.

كما اهتمت بكأس ديفيز للتنس، وإقصاء صربيا أمام كرواتيا، وكتبت: ”ديوكوفيتش دون نهائي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، و تصريحات تشافي هيرنانديز قبل اللقاء، وكتبت: ”تشافي: نحن برشلونة هنا لا يستحق التعادل أو الخسارة هذا يتعلق بالفوز والفوز و الفوز مرة أخرى“.

كما اهتمت الصحيفة بقمة الدوري الإسباني بين ريال سوسيداد وريال مدريد، وكتبت: ”اختبار حقيقي لريال مدريد أمام ريال سوسيداد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”اختبار لميونخ“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وريال مايوركا، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد مجبر على الفوز مع التفكير في لقاء بورتو“.

الصحيفة اهتمت بقمة الدوري الإسباني بين ريال سوسيداد وريال مدريد، وكتبت: ”ملعب ريال أرينا يختبر صلابة المتصدر“.

كما اهتمت الصحيفة بتقديم بيدري جائزة كوبا واللاعبة أليكسيا جائزة الكرة الذهبية لجماهير الكامب نو وتصريحات خوان لابورتا بشأن عثمان ديمبلي، وكتبت: ”لابورتا: ديمبلي أفضل من مبابي، ونأمل أن يبقى“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال سوسيداد وريال مدريد قمة الدوري الإسباني، وكتبت: ”في جميع أنحاء القمة“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وريال مايوركا، وكتبت: ”إنه دور كونها“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الكثير من الضغط“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء لانس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وعودة ماركو فيراتي، وكتبت: ”العرض المتقطع“.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا، واستاد ريميس في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ميليك الهجوم الكبير“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع صدارة الدوري الإيطالي بين نابولي وميلان وإنتر ميلان الذي يواجه روما، وكتبت: ”سبت صراع الدوري الإيطالي، جوزيه مورينيو هو القاضي“.

كما تحدثت عن لقاء نابولي وأتلانتا، وكتبت: ”نابولي مهلك أمام أتلانتا، سباليتي: حان دورنا“ وعن لقاء ميلان وساليرتينانا كتبت: ”ميلان نقطة التجاوز وساعة بيليغري“.

الصحيفة اهتمت بالتحقيق في صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس لمانشستر يونايتد، وكتبت: ”إذا وجدوا بطاقة كريستيانو رونالدو يقفزون للحفل“.