كريستيان إريكسن يبدأ التدرب مع أودنسة الدنماركي

قال متحدث باسم نادي أودنسة، اليوم الخميس، إن الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط إنتر ميلان بدأ التدرب مع ناديه السابق في الدنمارك بعد انتهاء برنامج إعادة التأهيل عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال بطولة أوروبا لكرة القدم.

ولم يلعب إريكسن، البالغ من العمر 29 عامًا، منذ سقوطه في الملعب في المباراة الافتتاحية للدنمارك خلال الخسارة 1/0 أمام فنلندا، في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

إنتر ميلان مستعد للاستغناء عن كريستيان إريكسن https://t.co/6aphrCMLHi pic.twitter.com/R3ZsvpQ8Vu — إرم سبورت (@EremSports) October 29, 2021

لكنه تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب، حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وقال المتحدث لرويترز: ”تواصل إريكسن معنا وبدأ يتدرب بمفرده“.

وأضاف: ”إنه أمر طبيعي، حيث لعب لنادي أودنسة في فئات الشباب، ويعيش بالقرب من النادي، ونحن سعداء بتوفير مكان لتدريبات إريكسن“.

ولعب إريكسن مع نادي أودنسة قبل الانضمام إلى أياكس أمستردام، في 2008، حيث أصبح وقتها أيضًا لاعبًا دوليًا، وانتقل إلى توتنهام، في 2013، وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وبعدها وقّع لنادي إنتر ميلان العام الماضي.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال فرانشيسكو براكونارو عضو اللجنة الفنية والعلمية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنه لن يسمح لإريكسن باللعب في إيطاليا قبل إزالة جهاز تنظيم ضربات القلب.

تشبه حادثة كريستيان إريكسن.. إيقاف مباراة بسبب تعرض لاعب لأزمة قلبية حادة https://t.co/3eD7bCEyKJ pic.twitter.com/eaGFWxUNoQ — إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2021

وقال إنتر ميلان، في أكتوبر/ تشرين الأول: ”بالنسبة لحقوق تسجيل اللاعب إريكسن تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال بطولة أوروبا، في يونيو 2021، فرضت السلطات الطبية الإيطالية على اللاعب حظر ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الموسم الحالي“.

وأضاف البيان: ”ورغم أن اللاعب لا تتوافر لديه شروط اللياقة المطلوبة لممارسة النشاط الرياضي في إيطاليا، فإنه ربما يتمكن من تحقيق ذلك في دول أخرى، حيث يستطيع ممارسة الأنشطة التنافسية“.

هل يعود كريستيان إريكسن إلى أياكس أمستردام بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب؟ https://t.co/zhubFuPQRB pic.twitter.com/rA9kGnvzNi — إرم سبورت (@EremSports) August 9, 2021

وانتقل إريكسن من توتنهام إلى إنتر ميلان، في يناير 2020، مقابل 20 مليون يورو، وشارك مع النادي الإيطالي في 60 مباراة سجل فيها 8 أهداف، وصنع 5.

وفي سبتمبر الماضي، استبعد إنتر ميلان كريستيان إريكسن من قائمة الفريق في الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن إريكسن شارك في 305 مباريات مع توتنهام، و136 مباراة مع أياكس.