موندو ديبورتيفو: عرض رودي غارسيا المطلوب من نادي النصر على فلامنغو البرازيلي

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، إنه تم عرض المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المطلوب من نادي النصر السعودي، على نادي فلامنغو البرازيلي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إنه تم عرض رودي غارسيا وإرنيستو فالفيردي ومدرب ثالث على نادي فلامنغو؛ لقيادته في الفترة المقبلة، بعدما أقال النادي المدرب ريناتو غاوتشو يوم الإثنين، بعد يومين فقط من الهزيمة في نهائي كأس ليبرتادوريس 1/2 أمام بالميراس.

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وقالت الصحيفة إن هدف فلامنغو التعاقد مع مدرب أجنبي، وإن إدارة الفريق تتفهم أنه لا توجد خيارات في السوق البرازيلية في الوقت الحالي، وفي غضون ذلك تم عرض العديد من المدربين على النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عرض اسم إرنستو فالفيردي على إدارة فلامنغو من خلال وسطاء، إلى جانب خافي غراسيا والفرنسي رودي غارسيا المطلوب من النصر.

لكن ”موندو ديبورتيفو“ قالت إن هذا لا يعني أن فلامنغو سيفتح مفاوضات رسمية مع أي من المدربين الثلاثة، ولكي يحدث ذلك سيحتاج المدربون إلى التكيف مع الواقع المالي لكرة القدم البرازيلية.

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وعلى سبيل المثال كسب فالفيردي حوالي 19 مليون يورو في برشلونة، في حين يعتزم فلامنغو دفع حوالي 4 إلى 5 ملايين يورو لمدربه الجديد، وهو مبلغ مرتفع بالفعل وفقًا لمعايير أمريكا الجنوبية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلامنغو لم يبدأ بعد البحث بشكل رسمي عن مدرب جديد، والذي يمكن أن يبدأ فقط بعد الانتخابات المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل.

ويوم الإثنين الماضي، ذكرت صحيفة ”الميدان الرياضي“ السعودية، عبر موقع ”تويتر“، أن مفاوض إدارة النصر وصل إلى باريس؛ من أجل الاجتماع بوكيل أعمال المدرب رودي غارسيا، قبل التوقيع الرسمي بين الطرفين، بعد التوصل لاتفاق على معظم بنود العقد الذي سيمتد لموسم ونصف الموسم“.

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كما كشف برنامج ”الحصاد الرياضي“ أن رودي غارسيا أرسل موافقته على عرض النصر، لكن بشرط انتظار المفاوضات مع مانشستر يونايتد الذي تعاقد مع المدرب الألماني رالف رانجنيك حتى نهاية الموسم الحالي.

وظهر اسم رودي غارسيا كمرشح لتدريب مانشستر يونايتد، خلفا للمدرب المقال أولي غونار سولشاير.

وكانت إدارة النصر أعلنت إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل، عقب الخسارة 0/1 أمام الشباب في الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.