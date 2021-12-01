ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يتجاوز سبيتسيا ويصعد للوصافة ويواصل الضغط على نابولي

تغلب إنتر ميلان 2-صفر على ضيفه المتعثر سبيتسيا في سان سيرو، اليوم الأربعاء، ليتقدم للمركز الثاني مؤقتًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويمدد مسيرته دون خسارة بالمسابقة إلى 7 مباريات.

وأنهى روبرتو جاليارديني تحركًا جماعيًا جيدًا للفريق في الشوط الأول ليفتتح التسجيل لأصحاب الأرض، وضاعف لاوتارو مارتينيز النتيجة بركلة جزاء في الشوط الثاني ليضمن النقاط الثلاث لإنتر.

وكان من الممكن زيادة الأهداف، عندما ردت العارضة فرصة من خواكين كوريا، وأهدر إنتر العديد من الفرص الأخرى، حيث قضى تياجو موتا مدرب سبيتسيا ليلة للنسيان أمام النادي الذي فاز معه بالثلاثية كلاعب.

ودخل الفريقان المباراة في وضع متباين، حيث فاز إنتر بسبع بين اخر تسع مباريات بدون خسارة في كافة المسابقات بينما خسر سبيتسيا الذي يصارع للنجاة من الهبوط ثلاث من اخر أربع مباريات بالدوري.

ودفعت الإصابات المتزايدة المدرب إنزاجي للاعتماد على دفاع مؤقت مكون من دانيلو دامبروسيو وميلان شكرينيار وفيدريكو ديماركو، لكن حامل اللقب تقدم بشكل مستحق بعد 36 دقيقة من البداية عندما قابل جاليارديني تمريرة مارتينيز بالكعب ليسجل الهدف الأول.

وتصدى سمير هنداونوفيتش بشكل رائع لضربة رأس من كلفين أميان بيد واحدة، في فرصة نادرة لسبيتسيا، بينما أطلق إنتر 14 تسديدة في الشوط الأول في أعلى إجمالي للفريق في الشوط الأول بالدوري هذا الموسم.

ولم يهدأ إنتر حيث أطلق كوريا تسديدة ردت من أسفل العارضة قبل أن ينفذ مارتينيز ركلة جزاء في المرمى بهدوء بعد لمسة يد داخل المنطقة.

وأرسل هاكان شالهان أوغلو تسديدة تصدى لها حارس الضيوف جيدا وأنهى أرتورو فيدال هجمة بشكل رائع لكن تصدى لها إيفان بروفيدل حارس سبيتسيا بقدمه ليحافظ على خسارة فريقه بفارق معقول.

وتقدم إنتر للمركز الثاني برصيد 34 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن جاره ميلان صاحب المركز الثالث، ويتأخر بنقطة نقطة واحدة عن نابولي المتصدر قبل مباراتهما أمام جنوة، وساسولو، على الترتيب في وقت لاحق اليوم.

وفي مباريات اخرى، صعق بولونيا ضيفه روما 1-صفر بفضل هدف في الشوط الأول من ماتياس سفانبرج، ليتلقى فريق المدرب جوزيه مورينيو سادس خسارة بالدوري.

وأطلق لاعب الوسط البالغ عمره 22 عاما تسديدة رائعة بعد 35 دقيقة من البداية ليرفع رصيد فريقه إلى 24 نقطة في المركز الثامن، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن روما.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: