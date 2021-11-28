ترتيب الدوري الإيطالي: ساسولو يهزم ميلان ويحرمه من الانفراد بالصدارة

فشل ميلان في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعدما خسر أمام ضيفه ساسولو 1/3 على ملعب سان سيرو اليوم الأحد في الجولة الـ14 من الكالتشيو.

وسجل أهداف ساسولو جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 24، وسيمون كاير لاعب ميلان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33، ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 66، في حين سجل أليسيو رومانيولي الهدف الوحيد لميلان في الدقيقة 21.

ورفع الفوز رصيد ساسولو إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين جمدت الخسارة رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الأول مع نابولي لكن الأخير لعب مباراة أقل.

وهدد باكايوكو مرمى ساسولو مبكرًا، وفي الدقيقة الخامسة وصلت الكرة للاعب الفرنسي على حدود المنطقة ليتوغل ويطلق تسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر للحارس كونسيلي.

وانفرد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من بعد منتصف الملعب بمرمى ساسولو، وأطلق تسديدة تمكن اندريا كونسيلي حارس ساسولو من صدها لكن الحكم المساعد رفع راية التسلل على المهاجم السويدي.

وفي الدقيقة 21، تمكن رومانيولي من تسجيل هدف السبق لميلان، بعد ركنية لعبها ثيو هيرنانديز، ليقابلها أليسيو برأسية في شباك كونسيلي.

وعدل سكاماكا النتيجة لساسولو في الدقيقة 24، بعد تمريرة من راسبادوري استلمها جيانلوكا، ليطلق صاروخية لا تصد من خارج منطقة الجزاء.

ونجح ساسولو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33، بعد ضربة ركنية أبعدها دفاع ميلان لتصل إلى سكاماكا أمام المرمى، ليطلق تسديدة ارتطمت بكاير، قبل أن تسكن الشباك.

وتواصل تهديد ساسولو لمرمى ميلان، وكاد راسبادوري أن يسجل الهدف الثالث، بعدما توغل بين ثلاثة لاعبين من ميلان وسدد كرة أرضية زاحفة، نجح ميك مايغنان في إبعادها بأطراف أصابعه.

وأخطأ فرانك كيسي لاعب ميلان في تمرير الكرة، لتصل إلى بيراردي داخل المنطقة، حيث راوغ رومانيولي، وأطلق تسديدة سكنت شباك مايغنان في الدقيقة 66.

وأنهت بطاقة حمراء نالها رومانيولي في الدقيقة 77 فرص ميلان في التعويض ليبقى في المركز الثاني برصيد 32 نقطة متساويا مع المتصدر نابولي الذي يواجه لاتسيو في وقت لاحق.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي: