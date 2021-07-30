قرار قضائي جديد يطالب "يويفا" بإيقاف الإجراءات بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي

رحبت أندية برشلونة، ويوفنتوس، وريال مدريد، بقرار قضائي جديد يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بإلغاء الإجراءات التي اتخذها الأخير بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي للعبة الشعبية.

وأصدرت الأندية الثلاثة بيانًا مشتركًا، اليوم الجمعة، رحبت فيه بتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بوقف الإجراءات المتخذة ضد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي ”السوبر ليغ“، بما في ذلك الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة، ورفع العقوبات والقيود المفروضة على الأندية التسعة الأخرى.

وتتضمن الخطوات ”إلغاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة المؤسسة، وإلغاء الجزاءات والقيود المفروضة على بقية الفرق التسعة المؤسسة حتى يتسنى لها تجنب الخضوع لأي عقوبات من جانب اليويفا“.

وقالت الأندية الثلاثة في البيان: ”دعمت المحكمة طلب مروجي ورعاة دوري السوبر الأوروبي، ورفضت طعن اليويفا وأكدت تحذيرها لليويفا من أن عدم الامتثال لحكمها سيؤدي إلى غرامات ومسؤولية جنائية محتملة.

وأوضحت: ”سيتم تقييم القضية بواسطة محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، والتي ستراجع موقف اليويفا بشأن احتكار الكرة الأوروبية.

واختتمت: ”يسعدنا أنه من الآن فصاعدا لن نتعرض لتهديدات اليويفا المستمرة“.

Official Announcement: Super League#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 30, 2021

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أمرت محكمة إسبانية اليويفا بإلغاء كافة العقوبات القانونية التي فرضت على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب التخطيط لتنظيم بطولة السوبر الأوروبية خارج مظلة اليويفا“.

كما أمرت المحكمة اليويفا بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها استبعاد الأندية الثلاثة الباقية من 12 فريقًا أعلنت في البداية انضمامها لهذا المشروع الانفصالي.

وتقلص عدد الأندية التي قررت إنشاء البطولة المذكورة إلى 3، إثر اعتذار 9 أندية أخرى بسبب شروعها في تنظيم منافسة كروية جديدة غير خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي أو ”فيفا“، إلا أن أندية: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، ما زالت تحتفظ بالفكرة على أمل تنفيذها لاحقًا.

وظهرت تقارير عديدة عن مسابقة انفصالية لعدة سنوات، وعادت للظهور في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن وثيقة توضح خطط إنشاء دوري من 20 ناديًا يضم قطبي إسبانيا: ريال مدريد، وبرشلونة.

فتح "اليويفا" تحقيقا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق #دوري_السوبر_الأوروبي.#إرم_سبورت pic.twitter.com/wITZuBOA0b — إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2021

لكن المشروع سرعان ما فشل بعد انسحاب الأندية الإنجليزية الستة، وأتلتيكو مدريد، وميلان، وإنتر ميلان، مع تبقي ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، لكن محاولات ”يويفا“ لفرض عقوبات على الأندية الثلاثة المتبقية في المشروع باءت بالفشل بسبب اللجوء إلى القضاء على وجه السرعة.

وضربت حالة من الانقسام الكرة الأوروبية، بعدما أعلن 12 ناديًا من النخبة في إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا، بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.