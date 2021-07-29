كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع توني كروس.. وريال مدريد يقرر بيع إيسكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع الألماني توني كروس من ريال مدريد في السوق الصيفي الحالي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن يوفنتوس يفكر في تقديم عرض للتعاقد مع كروس هذا الصيف، رغم أن عقده مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2023.

وأوضح الموقع أن يوفنتوس يعمل على تقوية خط الوسط، خاصة في حال رحيل الويلزي أرون رامزي، وأشار إلى أن يوفنتوس ينوي التعاقد مع كروس رغم ارتباطه بالتعاقد مع مانويل لوكاتيلي من ساسولو.

Keylor 🔐

Casilla 👐

Ramos 💪

Varane ✈

Carjaval 🛵

Marcelo 💫

Nacho 🚫

Casemiro ⛔

Modric 💎

Kroos 🧠

Isco 🎩

Kovacic 🛠

Lucas V. 🚀

Benzema 🌟

Bale 🐉

Cristiano 👑 Estos hombres podrían conseguir algo histórico: ganar de manera consecutiva 3 títulos de Champions League… 🏆 pic.twitter.com/202WzGIEMZ — LaLiga (@LaLiga) May 25, 2018

من جهتها قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن رغبة ريال مدريد في بيع عدد من لاعبيه تزيد الشائعات حول رحيل عدد من النجوم الكبار عن الفريق الملكي هذا الصيف.

وأوضحت أن يوفنتوس قد يقدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو؛ للتعاقد مع كروس الذي انتقل لريال مدريد صيف العام 2014 من بايرن ميونخ.

لكن التعاقد مع كروس، البالغ من العمر 31 عاما، لن يكون سهلا، حيث عبر اللاعب مرارا عن رغبته في الاعتزال مع ريال مدريد، كما أوضح في بيان اعتزاله الدولي الشهر الماضي، أنه يريد التركيز بشكل كامل على أهدافه مع ريال مدريد في السنوات القليلة المقبلة.

وكانت إذاعة ”أوندا سيرو“ قد كشفت أن إدارة ريال مدريد مستعدة للاستماع للعروض لجميع اللاعبين طالما كانت هذه العروض مناسبة لقيمة اللاعبين.

وأضافت: ”ريال مدريد يُظهر هذا الصيف أنه نادٍ بيع، وذلك بعدما رحل سيرجيو راموس ورافائل فاران“.

ووفقا للإذاعة فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ولهذا فإن كل الجهود المالية ستكون لتمويل هذه الصفقة.

يشار إلى أن ريال مدريد لم يبرم هذا الصيف سوى صفقة المدافع النمساوي ديفيد ألابا وهي صفقة مجانية، وذلك لانتهاء تعاقده مع بايرن ميونخ.

بيع إيسكو

في سياق متصل قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن ريال مدريد ينوي بيع لاعبه إيسكو في السوق الصيفي الحالي.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في يونيو 2022، ويريد ريال مدريد بيعه الصيف الحالي للحصول على المال وتجنب رحيله دون أي مقابل بعد عام واحد.

وأشارت إلى أن إيسكو أراد الرحيل في السوق الشتوي الماضي، وأوضحت أنه على الرغم من رحيل المدرب زين الدين زيدان، وعودة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلا أن وضع إيسكو لا يبدو أنه سيتغير.

ويأمل ريال مدريد في الحصول على 20 إلى 25 مليون يورو من بيع إيسكو.