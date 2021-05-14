بيرلو قبل مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان: سنقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

قال أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، إن فريقه أخفق في مجاراة ثبات المستوى في إنتر ميلان الذي ساعده على الفوز بأول ألقابه في الدوري الإيطالي في 11 عامًا، لكن لاعبيه لا يزال بوسعهم القتال من أجل التأهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز فريق المدرب بيرلو، الذي يحتل حاليًا المركز الخامس في الترتيب، بخمس مباريات فقط من آخر 10 خاضها، ويحتاج بشدة للنقاط الثلاث أمام إنتر، غدًا السبت، للحصول على أي فرصة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وقال بيرلو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:“أوجه التهئنة لإنتر ميلان على لقب الدوري، ولعب إنتر بشكل أفضل منا، وكان أكثر نهمًا وتعطشًا للفوز، ولعب بثبات في المستوى أكبر منا، ونشعر ببعض الحسرة لكنها جزء من طموح الفريق، ومشاهدة الغريم بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي يمنحنا دافعًا إضافيًا للتحسن كما أن لدينا فرصة للتأهل لدوري الأبطال.

وربما يتأكد أول غياب ليوفنتوس عن دوري الأبطال منذ موسم 2011-2012، مطلع الأسبوع، إذا فاز أتلانتا وميلان ونابولي جميعًا وتغلب إنتر على يوفنتوس.

وبعد الخسارة 3-صفر أمام ميلان، مطلع الأسبوع، شعر بيرلو أن لاعبيه ردوا بطريقة جيدة بالفوز 3-1 على ساسولو، يوم الأربعاء.

وأضاف بيرلو:“الأداء يوحي بأن الفريق كان بوسعه الفوز بمزيد من النقاط لو حافظ دائمًا على تركيزه مثلما فعل أمام ساسولو، وفي نهاية العام سنجري تقييمًا للموسم بأكمله ونحلل الأخطاء حتى لا تتكرر مجددًا“.