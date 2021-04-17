الصحف الرياضية: كريستيانو رونالدو سيبقى .. المفتاح هو إيقاف ميسي.. وكورونا يحسم الدوري الإسباني

شكل نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو، وتصريحات الهولندي رونالد كومان حول مستقبله، ومباريات السبت في الدوريات الأوروبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بإصابات ريال مدريد التي تدفع زيدان للمداورة أمام خيتافي، وإقصاء رافائيل نادال من بطولة مونت كارلو للتنس.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو وكتبت: ”كأس الملوك“.

كما اهتمت بريال مدريد الذي يستعد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني وكتبت: ”زيدان مجبر على المداورة أمام خيتافي“.

الصحيفة اهتمت أيضا بالدوري الإسباني وكتبت: ”فيروس كورونا قد يحسم هذا الدوري الإسباني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو وكتبت: ”الرغبة في الفوز بالكأس مرة أخرى“.

كما تحدثت عن تصريحات مدربي الفريقين قبل النهائي وكتبت: ”كومان: بيكيه هنا من أجل أن يلعب“ و“مارسيلينو: المفتاح هو إيقاف ميسي“.

واهتمت الصحيفة بإقصاء الإسباني رافائيل نادال من ربع نهائي بطولة مونت كارلو للتنس أمام الروسي روبليف.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو وكتبت: ”كأس كبير“.

كما تحدثت عن تصريحات رونالد كومان حول مستقبله وكتبت: ”كومان: لا أفكر في مستقبلي، أفكر في الفوز“.

كما اهتمت بإقصاء الإسباني رافائيل نادال من بطولة مونت كارلو للتنس أمام الروسي روبليف.

أس

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو، وهو النهائي الثاني بين الفريقين هذا الموسم بعد نهائي كأس السوبر الإسباني وكتبت: ”كأس الثأر“.

كما تحدثت عن ريال مدريد ومعاناته مع الإصابات واستمرار غياب فاران وكتبت: ”أكثر صعوبة: فاران لن يلعب أمام خيتافي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل ليل متصدر الدوري الفرنسي 1/1 أمام مونبلييه وفقدانه نقطتين وكتبت: ”ليل يعلق طيرانه“.

كما اهتمت بإقصاء الإسباني رافائيل نادال من ربع نهائي بطولة مونت كارلو للتنس.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان وكتبت: ”ارتفاع إبراهيموفيتش“.

كما اهتمت بلقاء أتلانتا ويوفنتوس وكتبت: ”دوري الأبطال والمستقبل، بيرلو يلعب للمقاومة“.

واهتمت الصحيفة بقرب عودة الجماهير للملاعب الإيطالية وكتبت: ”1 مايو، أول مرحلة“.

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي وهو الفريق الإيطالي الوحيد في المنافسات الأوروبية وكتبت حول مدربه: ”الأعجوبة دي باولو“.

كما تحدثت عن الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا وكتبت: ”فلاهوفيتش مثل كييزا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس وكتبت: ”كريستيانو رونالدو سيبقى“.

كما اهتمت بحضور الجماهير لنهائي كأس إيطاليا وكتبت: ”كأس إيطاليا: يوفنتوس – أتلانتا برفقة الجماهير“.