RAC1: لابورتا يقدم أول عرض لإقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة

كشفت شبكة ”RAC1“ عن تطور جديد بشأن سعي برشلونة لتمديد بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وقد طلب الرحيل عن كامب نو الصيف الماضي، لكن إدارة الفريق السابقة طلبت قيمة فسخ العقد للسماح برحيله وهي 700 مليون يورو.

وبحسب ”RAC1″، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، قدم بالفعل أول عرض لميسي لتجديد عقده مع الفريق.

Leo Messi vivirá este sábado su 34ª final con el FC Barcelona. Hasta ahora, ha ganado 2⃣4⃣ y ha perdido 9⃣, habiendo marcado 2⃣9⃣ goles ¿Los recuerdas? 👇 HILO 👇 pic.twitter.com/niUW974LSI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 15, 2021

وأوضحت الشبكة أن عرض لابورتا لإقناع ميسي يتضمن زيادة راتب النجم الأرجنتيني وفقا لتحسن الأمور الاقتصادية في برشلونة.

وأشارت إلى أن العرض يتضمن أيضا أن يصبح ميسي سفيرا لبرشلونة بمجرد انتهاء رحلته كلاعب في كامب نو.

وأكدت ”RAC1“ أن لابورتا يعلم أن برشلونة في الوقت الحالي ليس في وضع يسمح له بمضاهاة عروض الأندية الكبيرة، والتي وضعها المادي أفضل من برشلونة من الناحية الاقتصادية.

ولذلك عرض لابورتا على ميسي راتبا أقل مما يتقاضاه الأرجنتيني حاليا، لكنه يزداد بتعافي برشلونة من الأزمة التي يعاني منها.

وعن تأخر لابورتا في تقديم عرضه لميسي، قالت الشبكة إن لابورتا انتظر لأنه أراد أن يعرف بشكل مباشر الوضع الاقتصادي لبرشلونة.

وأكدت الشبكة أن لابورتا يدرك أن ميسي قد يتخذ قرار البقاء في كامب نو حال التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.