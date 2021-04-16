رياضة

RAC1: لابورتا يقدم أول عرض لإقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 10:05 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 10:55 GMT

RAC1: لابورتا يقدم أول عرض لإقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة

عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقد طلب الرحيل عن كامب نو الصيف الماضي، لكن إدارة الفريق السابقة طلبت قيمة فسخ العقد للسماح برحيله، وهي 700 مليون يورو.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

كشفت شبكة ”RAC1“ عن تطور جديد بشأن سعي برشلونة لتمديد بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وقد طلب الرحيل عن كامب نو الصيف الماضي، لكن إدارة الفريق السابقة طلبت قيمة فسخ العقد للسماح برحيله وهي 700 مليون يورو.

وبحسب ”RAC1″، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، قدم بالفعل أول عرض لميسي لتجديد عقده مع الفريق.

وأوضحت الشبكة أن عرض لابورتا لإقناع ميسي يتضمن زيادة راتب النجم الأرجنتيني وفقا لتحسن الأمور الاقتصادية في برشلونة.

وأشارت إلى أن العرض يتضمن أيضا أن يصبح ميسي سفيرا لبرشلونة بمجرد انتهاء رحلته كلاعب في كامب نو.

وأكدت ”RAC1“ أن لابورتا يعلم أن برشلونة في الوقت الحالي ليس في وضع يسمح له بمضاهاة عروض الأندية الكبيرة، والتي وضعها المادي أفضل من برشلونة من الناحية الاقتصادية.

ولذلك عرض لابورتا على ميسي راتبا أقل مما يتقاضاه الأرجنتيني حاليا، لكنه يزداد بتعافي برشلونة من الأزمة التي يعاني منها.

وعن تأخر لابورتا في تقديم عرضه لميسي، قالت الشبكة إن لابورتا انتظر لأنه أراد أن يعرف بشكل مباشر الوضع الاقتصادي لبرشلونة.

وأكدت الشبكة أن لابورتا يدرك أن ميسي قد يتخذ قرار البقاء في كامب نو حال التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

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