الدوري الأوروبي.. فوز مانشستر يونايتد وروما وفياريال وتعادل آرسنال

بات مانشستر يونايتد الإنجليزي على مشارف الصعود للدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد تغلبه 2 – صفر على مضيفه غرناطة الإسباني يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

افتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 31، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، أصبح يكفي مانشستر يونايتد الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي سيقام على ملعبه يوم الخميس القادم، لحجز مقعد في المربع الذهبي بالبطولة التي توج بها عام 2017، في المقابل باتت مهمة غرناطة شبه مستحيلة في الاستمرار بالمسابقة، حيث يتعين عليه الفوز بثلاثية بيضاء في مباراة العودة، أو بفارق هدفين، شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل في مرمى منافسه.

تمريرة رائعة وإنهاء ممتاز .. هدف راشفورد في شباك غرناطة 🔥#مانشستر_يونايتد_غرناطة pic.twitter.com/qoXnZE8C35 — إرم سبورت (@EremSports) April 8, 2021

وفي نفس الجولة، خطف سلافيا براغ التشيكي تعادلا ثمينا 1 – 1 من أرض مضيفه آرسنال الإنجليزي.

تقدم آرسنال عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 86، قبل أن يدرك توماس هولش التعادل للفريق التشيكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ونجح الفريق التشيكي في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب منافسه الإنجليزي، الذي سبق له وأن اكتسحه 7 – صفر في المواجهة الوحيدة بينهما في مستهل مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2008 – 2009.

ويكفي سلافيا براغ التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما سيكون على آرسنال الفوز أو التعادل بنتيجة تفوق 1 – 1 لضمان الوصول للمربع الذهبي.

في المباراة الثالثة، وضع روما الإيطالي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 – 1 على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

بادر أياكس بالتسجيل عبر لاعبه دافي كلاسين في الدقيقة 39، قبل أن يهدر زميله الصربي دوشان تاديتش فرصة تعزيز النتيجة، عقب إضاعته ركلة جزاء للفريق الهولندي في الدقيقة 53.

وجاء عقاب روما على ضياع ركلة الجزاء سريعا، بعدما سجل لورينزو بيليجريني هدف التعادل في الدقيقة 57، ثم أضاف البرازيلي روجير إيبانيز الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، أصبح التعادل أو حتى الخسارة صفر – 1 في مباراة الإياب، التي ستقام بإيطاليا يوم الخميس القادم، كافيا لروما من أجل الصعود للدور القادم، فيما يتعين على أياكس الفوز 2 – صفر، أو بفارق هدف شريطة تسجيله أكثر من هدفين، حتى يتجنب وداع المسابقة.

في المباراة الرابعة، حقق فياريال الإسباني فوزًا مهمًا على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1 – صفر، يوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة.

وسجل جيرارد مورينو هدف المباراة الوحيد لفياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلعب أمام الفائز من مواجهة أرسنال الإنجليزي وسلافيا براج التشيكي، والتي انتهت مواجهة الذهاب بينهما بالتعادل 1 – 1. وتقام مباريات الإياب يوم 15 من الشهر الجاري.