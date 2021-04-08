دخل الفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بقوة في المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، بعدما سجل هدفين في مرمى بايرن ميونخ خلال لقاء ذهاب ربع النهائي.

واستغل كليان مبابي عدم تمكن النرويجي إيرلينغ هالاند، متصدر ترتيب الهدافين، من التسجيل خلال لقاء فريقه بروسيا دورتوند أمام مانشستر سيتي، ليقلص الفارق لهدفين فقط بعدما كان 4 أهداف.

ويتصدر إيرلينغ هالاند ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف متبوعا بالفرنسي كليان مبابي الذي سجل 8 أهداف فيما يحتل المركز الثالث عدة لاعبين بعضهم غادر المسابقة.

وما زال في النسخة الحالية المصري محمد صلاح هداف ليفربول والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان وأولفييه جيرو مهاجم تشيلسي، وكلهم سجلوا 6 أهداف، فيما غادر ألفارو موراتا ( يوفنتوس ) وماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد ) والمغربي يوسف النصيري ( إشبيلية ) بنفس الرصيد.

وبعد 114 لقاء في النسخة الحالية تم تسجيل 344 هدفا بمعدل بلغ 3،02 هدف في اللقاء، وهدفا كل 31 دقيقة.

ويعتبر بايرن ميونخ أكثر فريق تسجيلا للأهداف في النسخة الحالية برصيد 26 هدفا، متفوقا على باريس سان جيرمان الذي سجل 21 هدفا، ومانشستر سيتي وتشيلسي اللذين سجلا 19 هدفا.