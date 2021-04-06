الصحف الرياضية: "الانتقام من ريال مدريد" مهمة صلاح.. غوارديولا ضد هالاند.. والوجه الخفي لكلوب

شكلت مباريات الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد ضد ليفربول ومانشستر سيتي أمام بروسيا دورتموند، وفوز برشلونة على بلد الوليد وتقليص الفارق عن أتلتيكو مدريد لنقطة، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بفوز ويستهام وصعوده للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز وتصريحات بيب غوارديولا بشأن إيرلينغ هالاند وقضية العنصرية في لقاء فالنسيا وقادش وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ دوري الأبطال يتطلب العظمة “ و “ أنصار ريال مدريد يتمنون أفضل نسخة من ملك أوروبا ”، وكتبت عن لقاء مانشستر سيتي بروسيا دورتموند :“ بيب غوارديولا في مواجهة هالاند ”.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على بلد الوليد وتقليصه الفارق عن المتصدر أتلتيكو مدريد لنقطة في الدوري الإسباني وكتبت :“ برشلونة استفاد من الهدايا ”.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد ورغبته في التعاقد مع مهاجم وكتبت :“ جيرارد مورينو في مفكرة الفريق ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام بلد الوليد 1-0 وتقليص الفارق عن المتصدر أتلتيكو مدريد لنقطة وكتبت:“ هدف لقب الدوري ”.

كما تحدثت عن لقاءي ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت عن ريال مدريد وليفربول :“ زيدان يتشبث ببنزيما ”، وعن لقاء مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند :“ غوارديولا ضد هالاند ”.

الصحيفة اهتمت بالحادثة العنصرية التي شهدها لقاء قادش وفالنسيا وكتبت :“ رابطة الدوري الإسباني تفتح تحقيقا في الحادث العنصري بقادش ”.

آس

ركزت الصحيفة على مواجهة ريال مدريد وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ اثنان من العمالقة ”.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الصعب على بلد الوليد 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت :“ إلى أقصى الحدود ومع مشاكل التحكيم ”.

كما اهتمت بمساندة لاعبي فالنسيا لزميلهم دياخابي في قضية العنصرية أمام قادش وسخط أتلتيكو مدريد من حكم لقائه أمام إشبيلية وكتبت :“ سخط على خيل مانزانو ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتصريحات بيب غوارديولا حول هالاند وكتبت :“ بيب غوارديولا يعتقد أنه حتى الأعمى يمكنه رؤية جودة هالاند“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال وكتبت :“ الانتقام من ريال مدريد مهمة محمد صلاح ”.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وليفربول في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ إنه من أجل ريال مدريد ”.

كما تحدثت عن تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول إيرلينغ هالاند قبل مواجهة بروسيا دورتموند في ذهاب ربع النهائي.

واهتمت الصحيفة بفوز ويستهام على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وصعوده للمركز الرابع وكتبت :“ ويستهام إثبات أنهم مثل الأربعة الكبار ”.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على حوارها مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان وكتبت :“ كيلور نافاس: الفوز ثم الفوز والفوز ”.

كما تحدثت عن بايرن ميونخ وكتبت :“ بايرن ميونخ يرى النور في الممرات ”.

الصحيفة اهتمت بـالألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول وكتبت :“ الوجه الخفي ليورغن كلوب ”.

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واهتمت بأزمة الفريق الباريسي وكتبت :“ الأمر متروك لهم لتغيير كل شيء ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس واجتماع رئيسه مع المدرب السابق أليغري وكتبت :“ بيرلو على السلك ، يوفنتوس يرغب في أليغري ”.

كما اهتمت بميلان ومصير تجديد عقود حارسه دوناروما ومهاجمه إبراهيموفيتش وكتبت :“ جانلويجي دوناروما بعيد جدا ، لكن التوقيع مع إبراهيموفيتش ”.

الصحيفة اهتمت أيضا بإنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي وكتبت :“ إنتر ميلان العصر الذهبي ”.

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس ونابولي المقرر الأربعاء وكتبت :“ كابوس فيروس كورونا حول لقاء يوفنتوس ونابولي ”.

كما تحدثت عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان وكتبت :“ لوكاكو يستعد لكتابة التاريخ ”.

الصحيفة اهتمت بميلان وتجديد عقد مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش وكتبت :“ إبراهيموفيتش سيبقى في ميلان نعم حتى 2022 ”.