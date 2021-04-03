ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يبتعد بالصدارة

سجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه يوفنتوس في شباك نظيره تورينو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ29 للدوري الإيطالي.

جاء هدف رونالدو مع الدقيقة 79 في الشوط الثاني، ليدرك التعادل لليوفي، الذي كان متأخرا (2 1) لكن النجم البرتغالي سجل التعادل.

ووصل رصيد رونالدو في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي إلى 24 هدفا، ويأتي خلفه روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان، برصيد 19 هدفا، ثم مورييل نجم أتلانتا، برصيد 18 هدفا، ويلاحقه إبراهيموفيتش نجم ميلان، وسيمون نوانكو نجم كروتوني، برصيد 15 هدفا لكل منهما.

وتعثر يوفنتوس أمام مضيفه تورينو، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

تقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس بالدقيقة 13، قبل أن يسجل أنتونيو سانابريا هدفين لتورينو بالدقائق 27 و46، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل لليوفي بالدقيقة 79.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الـ 17.