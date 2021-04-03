ضبط شحنة كوكايين عليها العلامة التجارية لكريستيانو رونالدو في نيويورك (صور)

ضبطت الشرطة الأمريكية في نيويورك طرودا تحتوي على 50 كيلوغراما من الكوكايين وعليها CR7 العلامة التجارية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

واعتقلت الشرطة شخصين، وبعد حملة تفتيش ضبطت الشرطة أسلحة ومبالغ مالية مهمة في حوزة المتهمين داخل شقة في نيويورك.

وتبلغ قيمة الكمية المضبوطة من الكوكايين 1،5 مليون جنيه إسترليني، كما تم حجز حقيبة بها مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني.

وتواصل الشرطة في نيويورك حملة مصادرة كميات مهمة من الكوكايين حيث ارتفعت نسبة الكميات بـ200% في بداية 2021 بالمقارنة مع أرقام 2020.

واستغل المتهمان اسم العلامة التجارية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتمويه الشرطة عن المخدرات وجعلها تعتقد أن الأمر يتعلق بسلع خاصة للعلامة التجارية للنجم البرتغالي وتضم ألبسة وأحذية وألبسة رياضية وعطورا وساعات.

وليست هذه المرة الأولى التي يستعمل تجار المخدرات فيها اسم النجم البرتغالي، فقد تم العام الماضي حجز 340 صندوقا من الكوكايين في نيكاراغوا تجمل العلامة التجارية لرونالدو، واستغل تاجر حشيش في فرنسا في 2018 صورة النجم البرتغالي في توزيع تجارته.

كما تم استعمال صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تجارة المخدرات حيث ضبطت السلطات في بيرو حزمات من الكوكايين عليها صورة نجم برشلونة بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني.