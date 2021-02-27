الصحف الرياضية: مباراة ملغومة لبرشلونة.. إبراهيموفيتش الشيطان الأحمر.. وجواو فيلكس لا يرفع الرأس (صور)

شكلت أبرز مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية، ومستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، والفرنسي رافائيل فاران والإسباني سيرجيو راموس في ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا جديدا لأولمبيك مارسيليا، وقرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي ومستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في إنتر ميلان.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت: ”ميسي أبواب برشلونة مفتوحة“.

كما تحدثت عن مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”مباراة أخرى ملغومة“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وكتبت: ”راموس أقرب للتجديد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”معركة في بيزخوان“، وتحدثت عن تصريح المدرب الهولندي رونالد كومان وكتبت: ”كومان: المخضرمون لا يمكنهم فعل كل شيء وحدهم“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”زيدان قلق بشأن المصابين الجدد“.

كما اهتمت بخسارة برشلونة لكرة السلة في دوري أبطال أوروبا أمام أسفيل ليون الفرنسي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني التي تأتي قبل مواجهتهما في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”النهائي الأول“.

كما تحدثت عن ريال مدريد ومراقبته لوضع كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وكتبت: ”ريال مدريد منتبه لما يحدث بين باريس سان جيرمان ومبابي“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: ”دينامو كييف ضد فياريال، وغرناطة ضد مولدة“.

كما اهتمت بالتصويت في انتخابات رئاسة برشلونة.

أس

ركزت الصحيفة على الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد وكتبت: ”فاران معروض للبيع“.

كما تحدثت عن مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”إشبيلية وبرشلونة: قياس القوة قبل لقاء كأس الملك“.

كما اهتمت بالنجم البرتغالي الشاب جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد وكتبت: ”جواو فيلكس لا يرفع الرأس“.

واهتمت أيضا بقرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: ”قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي أكثر ودية، فياريال يواجه دينامو كييف وغرناطة أمام مولدة“.

الصحافة البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”تشيلسي الأرجل ساخنة“ و“لاعبو تشيلسي يضعون أحذيتهم في الميكروويف قبل المباريات“.

كما تحدثت عن مانشستر سيتي ومدربه الإسباني وكتبت: ”بيب غوارديولا ابق على أهبة الاستعداد“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد الذي يواجه تحديات مهمة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وميلان في دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: ”أولي جونار سولشاير يواجه ضربة مزدوجة قوية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا جديدا لفريق أولمبيك مارسيليا وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا الأبطال الجدد“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وكتبت: ”لاوتارو مارتينيز فقط إنتر ميلان“.

كما تحدثت الصحيفة عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان وكتبت: ”إبراهيموفيتش الشيطان الأحمر“.

الصحيفة اهتمت بمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا وكتبت: ”كريستيانو رونالدو على بعد هدفين من بيليه“.