كريستيانو رونالدو يعلق على تعادل يوفنتوس أمام روما ويشيد بأندريا بيرلو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لينقذ فريقه يوفنتوس من الخسارة أمام روما ويفرض التعادل 2-2، في وقت كان الفريق فيه يلعب بـ10 لاعبين بعد طرد الفرنسي أدريان رابيو.

وقال النجم البرتغالي بعد اللقاء: ”بالنسبة لنا هي نقطة فزنا بها، وقد تزن كثيرا في نهاية الموسم، مع بيرلو أرى الفريق أكثر سعادة. ما زلنا في بداية الموسم بدنيا. نحن جيدون وأرى مستقبلا رائعا للفريق“.

وأضاف متحدثا عن المنافسين: ”ميلان وإنتر تعاقدا مع لاعبين وقاما بتقوية صفوفهما. الدوري أكثر تنافسية لكننا جاهزون“.

وأردف: ”الدوري الإيطالي هذا الموسم أصعب من الموسم السابق“.

وتحدث رونالدو عن مدربه أندريا بيرلو، قائلا: ”هناك مدرب جديد، لكني أرى الفريق متحركا، نحن في وضعية جيدة وأرى مستقبلا جيدا للفريق، ومن المبكر الحكم عليه، لكني أرى الفريق أفضل. نعمل ونحن نضحك، وهذا مهم“.

وتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد جولتين، حيث سجل 3 أهداف منها هدف في الجولة الأولى أمام سامبدوريا وهدفان أمام روما ويبحث هذا الموسم عن أول ألقابه كهداف للدوري الإيطالي ليضيفه لألقابه سابقا، حيث فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة ولقب هداف الدوري الإسباني 3 مرات.

بيرلو

فيما أبدى أندريا بيرلو خيبة أمله من أداء فريقه خلال تعادله مع روما، لكنه قال إن فريقه ما زال ”قيد التطور.

وقال بيرلو لشبكة سكاي سبورتس: ”كانت خطوة للخلف، لكن كفريق نحن ما زلنا قيد التطور“.

وأضاف: ”لم تسنح لنا فرصة تجربة الكثير في فترة الإعداد لأننا لم نخض تقريبا أي مباريات ودية“.

وكان بيرلو اختيارا مفاجئا لخلافة ماوريتسيو ساري الذي أقيل في أغسطس آب، إذ لم يمتلك أي خبرة تدريبية سابقة وعين مدربا لفريق تحت 23 عاما في يوفنتوس قبلها بأسبوع واحد.

وقاد يوفنتوس لانتصار رائع 3-صفر على سامبدوريا في مباراته الأولى كمدرب الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن الوافدين الجدد مثل المهاجم ألفارو موراتا ولاعب الوسط أرتور ميلو لم يتأقلما بعد مع الفريق بشكل كامل.

وأوضح ”في نهاية المطاف حصلنا على نقطة واحدة. موراتا جاء قبل يومين، ولم يلعب، أرتور منذ ستة أشهر ويحتاج إلى التأقلم على كرة القدم الإيطالية، رغم أنه أدى جيدا عندما شارك“.

وسئل بيرلو عن إنتر ميلان بقيادة المدرب أنطونيو كونتي، الذي يبدو الأقرب لمنافسة يوفنتوس في سعيه لتحقيق لقبه العاشر على التوالي في الدوري، وقال: ”إنهم أقوى بالتأكيد من العام الماضي وقاموا بتدعيم الفريق. لا أدري إن كانوا أفضل منا. سنتنافس بالتأكيد حتى الرمق الأخير“.