مدير أعمال ديبالا يحسم موقفه من البقاء مع يوفنتوس

أكد خورخي أنطون مدير أعمال الأرجنتيني باولو ديبالا سعادة لاعب الوسط المهاجم بالبقاء في يوفنتوس، نافيا شائعات انتقاله إلى ريال مدريد أو أي فريق أوروبي آخر.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ إيطاليا عن أنطوان قوله إن ديبالا سيظل في يوفنتوس فترة طويلة ولن يرحل عن بطل إيطاليا عكس ما تردد مؤخرا.

ويرغب النادي الملكي في تعزيز خط هجومه بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني، خاصة بعد تألقه مع البيانكونيري هذا الموسم، وتتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

وأشارت شبكة “سبورت ميدياسيت” الإيطالية إلى أن إدارة ريال مدريد قد تضحي بأحد نجومه البارزين من أجل ضم الدوري الأرجنتيني.

لكن مدير أعمال لاعب يوفنتوس رقم 10 قال ”لقد قرأت شائعات في الصحف في هذه الأيام وهي كاذبة تماما، باولو ديبالا لاعب في يوفنتوس وسعيد لكونه في تورينو.

”نعمل مع النادي على تجديد العقد، باولو حاليا يقضي إجازة في إيبيزا حيث يتعافى من إصابة تعرض لها في آخر مباريات الموسم أمام أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا“.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر رغم فوزه على ليون في مباراة العودة، لكن الفريق الفرنسي تأهل بسبب هدف ممفيس ديباي على أرض يوفنتوس في مباراة العودة.

وأضاف وكيل أعمال ديبالا أن تجديد عقد اللاعب مع يوفنتوس يمثل أولوية خاصة وأنه ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2022.

وخاض ديبالا واحدا من أفضل مواسمه مع اليوفي حيث سجل 17 هدفا وصنع 14 أخرى في 46 مباراة إجمالية في جميع المسابقات، وهي أرقام تثبت أهمية الدولي الأرجنتيني في مشروع يوفنتوس للمستقبل.