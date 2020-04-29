وزير الرياضة الإيطالي: "الكالتشيو" قد لا يستمر هذا الموسم

وجه فينتشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، صدمة لعشاق "الكالتشيو"، بترجيحه إلغاء الموسم الحالي على غرار ما حدث في فرنسا.

وقال فينتشنزو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، يوم الأربعاء: "الدوري الإيطالي قد لا يستمر هذا الموسم، رؤساء الأندية قد يطلبون في وقت قريب إنهاء الموسم".

وأضاف: "المفاوضات جارية بين اللجنة الطبية والاتحاد بعد البروتوكول الطبي الذي قدمه ولم تراه اللجنة كافيًا".

وتابع: "عودة اللاعبين للتدريبات لا يعني بالضرورة استئناف الموسم، احتمالات عدم استكمال الدوري تتزايد".

وأردف: "إذا كنت رئيسا لنادي كنت سأفكر أكثر في كيفية بداية الموسم المقبل بأمان، فرنسا لن تكون الدولة الوحيدة التي تنهي الدوري وهذا قد يدفع إيطاليا لفعل نفس الشيء".

وتوقفت المنافسات الرياضية في إيطاليا منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إصابة أكثر من 197 ألف شخص حتى الآن في الدولة الأوروبية.

وكان جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، أكد مؤخرا اتخاذ إجراءات بتخفيف حالة الإغلاق العام في البلاد، بداية من يوم 4 مايو/أيار المقبل، ما يعني السماح بعودة التدريبات الفردية للاعبي الأندية مع الالتزام ببعض الإجراءات الوقائية.

وعارضت رابطة اللاعبين الإيطالية بروتوكول الحكومة، مؤكدة أنه يتضمن تمييزا للمواطنين عن اللاعبين المحترفين، فيما يخص التدريبات الفردية والجماعية.

وكان نويل لو غريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أكد إلغاء الدوري المحلي هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما أكدت وزارة الرياضة الفرنسية أن المنافسات الرياضية لا يمكن أن تقام حتى من دون حضور الجماهير قبل نهاية يوليو/تموز المقبل.