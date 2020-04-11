أبرزهم ليونيل ميسي وسيرجيو راموس.. نجوم قد لا نشاهدهم موسم 2021/2022 (صورة)

ركزت صحيفة ماركا في تقرير، اليوم السبت، على عدة لاعبين ونجوم صنعوا تاريخا جيدا مع أنديتهم، لكن مسيرتهم في الملاعب شارفت على النهاية أو على الأقل البقاء في المستوى العالي، مؤكدة أن الـ15 شهرا المقبلة قد تشهد مغادرة عدة نجوم؛ إما بسبب نهاية عقودهم أو تقدمهم في العمر.

واهتمت الصحيفة بعدة دول، والبداية من إسبانيا، حيث يظهر عدة نجوم في نهاية مسيرتهم، ففي ريال مدريد يوجد القائد سيرجيو راموس (34 عاما)، والكرواتي لوكا مودريتش (34 عاما)، وفي برشلونة، يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما)، والأوروغواياني لويس سواريز (33 عاما)، وفي أتلتيكو مدريد يوجد الإسباني دييغو كوستا (31 عاما)، تنتهي عقودهم صيف 2021، وهناك صعوبات في تمديد عقودهم سواء لرفض اللاعبين أو رغبة الإدارة في تمديد قصير لا يتجاوز موسما أو موسمين.

كما اهتمت الصحيفة بلاعبين في طريقهم للرحيل، كالتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش لاعبي برشلونة المطروحين في السوق، والبرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد والذي تشير تقارير إلى رحيله أيضا الصيف المقبل.

وفي إنجلترا يتواجد عدة لاعبين يعيشون فتراتهم الأخيرة في فرقهم وتنتهي عقودهم الصيف المقبل أو صيف 2021، كالألماني مسعود أوزيل في آرسنال، والثنائي، الإسباني بيدرو رودريغيز والبرازيلي وليان في تشيلسي، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو في مانشستر سيتي، والصربي نيمانيا ماتيتش، والإسباني خوان ماتا في مانشستر يونايتد.

أما في ألمانيا فيتواجد عدة نجوم في بايرن ميونخ صنعوا مجد الفريق في السنوات الماضية ويعيشون فتراتهم الأخيرة رغم رغبة الفريق في تمديد عقودهم، كالحارس الألماني مانويل نوير والإسبانيين تياغو ألكانتارا وخافيير مارتينيز، والنمساوي دافيد ألابا.

وكذلك الحال في إيطاليا، حيث يوجد عدة نجوم يعيشون مواسمهم الأخيرة، كالأرجنتيني غونزالو هيغواين والألماني سامي خضيرة في يوفنتوس، والصربي ألكسندر كولاروف والإيطالي بيروتي في روما، والإسباني خوسيه كاييخون في نابولي ومواطنه بورخا فاليرو في إنتر ميلان.

وفي فرنسا يملك باريس سان جيرمان عدة لاعبين مخضرمين سيغادرون الفريق الصيف المقبل، أبرزهم الثنائي البرازيلي تياغو سيلفا، والهداف التاريخي للفريق الأوروغواياني إدينسون كافاني، كما ينتهي عقد الأرجنتيني أنخل دي ماريا والألماني داكسلر صيف 2021.