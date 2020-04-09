بطولة أمم أوروبا 2021 تواجه أزمة حادة بعد اتجاه بعض الدول للانسحاب من التنظيم

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بدأ في إجراء مباحثات حول إجراء تعديلات على بطولة كأس الأمم الأوروبية، اليورو، التي تم تأجيلها إلى العام المقبل، بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن هناك بعض الدول، التي كان من المقرر أن تستضيف البطولة المقبلة، ترفض حاليًا استقبال مباريات اليورو، في ظل المخاوف المتعلقة بوباء كورونا.

وأكدت الصحيفة، أن الاتحادين الإيطالي والإسباني لكرة القدم أبديا شكوكًا واسعة النطاق حول إمكانية استضافة مدينتي ميلان وبلباو لمباريات يورو 2021، مع انتشار ”كورونا“ والآثار الاقتصادية المدمرة التي تسبب فيها الوباء العالمي، على الدولتين بشكل خاص.

وأضافت الصحيفة، أن هناك 10 ملاعب على الأقل أصبح من المشكوك استضافتها للبطولة المقبلة في 2021، في ظل المشكلات المتعلقة بالنظام المسبق لحجز التذاكر.

وأكدت، أن الاتحاد الإنجليزي لا يزال متمسكًا بإقامة المباريات كما هو مقرر في ملعب ”ويمبلي“، الذي سيستضيف مباريات المنتخب الإنجليزي، ومباريات الدور قبل النهائي، والنهائي، ولكنه اضطر لإلغاء برامج السياحة الصيفية، التي كان من المقرر تنفيذها خلال تنظيم البطولة المقبلة.

ونقلت عن متحدث ”يويفا“ قوله، إن الاتحاد لا يزال متمسكًا بتنظيم البطولة في 12 دولة كما هو محدد سلفًا، وإنه يقوم حاليًا بالتشاور مع الاتحادات الأوروبية ذات الصلة، لبحث الاستعدادات النهائية للبطولة في 2021، وأي الدول التي لا تزال ملتزمة باستضافة البطولة.