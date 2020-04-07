عناوين الصحف الرياضية العالمية: دفعة جديدة لزيدان.. إنتر يستطيع شراء ميسي.. الجروح والصفعات.. جرس إنقاذ الدوري (صور)

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شكلت وفاة الصربي رادومير أنتيتش المدرب السابق لبرشلونة وريال مدريد وأخبار سوق الانتقالات ومصير عدة نجوم أبرزهم البرازيلي نيمار و الفرنسي كليان مبابي العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء. كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية واللاعبين في السعودية وإنهاء عقد مدرب المنتخب الإماراتي وعودة بايرن ميونخ للتدريبات واستعمال تقنية الفيديو في دوري…