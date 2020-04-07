عناوين الصحف الرياضية العالمية: دفعة جديدة لزيدان.. إنتر يستطيع شراء ميسي.. الجروح والصفعات.. جرس إنقاذ الدوري (صور)

شكلت وفاة الصربي رادومير أنتيتش المدرب السابق لبرشلونة وريال مدريد وأخبار سوق الانتقالات ومصير عدة نجوم أبرزهم البرازيلي نيمار و الفرنسي كليان مبابي العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.
كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية واللاعبين في السعودية وإنهاء عقد مدرب المنتخب الإماراتي وعودة بايرن ميونخ للتدريبات واستعمال تقنية الفيديو في دوري أبطال آسيا.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على وفاة المدرب الصربي راجومير أنتيتش وكتبت :“ رادومير نحبك ”.
كما تحدثت عن وفاة والدة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
الصحيفة تحدثت عن رغبة إنتر ميلان في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.
واهتمت بريال مدريد وكتبت “ الدوري يعطي دفعة جديدة لزيدان ”.
سبورت
ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار ومفاوضات برشلونة لإعادته من باريس سان جيرمان وكتبت :“ نيمار على أقساط ”.
كما تحدثت عن وفاة الصربي رادومير أنتيتش مدرب برشلونة وريال مدريد السابق وكتبت :“ وفاة رادومير أنتيتش “ وعن وفاة والدة الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
كما اهتمت بتأثير فيروس كورونا وتوقف الدوري الاسباني على تطور عدة لاعبين وكتبت :“ كورونا فيروس يوقف تطور لاعبي برشلونة الشباب ”.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على وفاة المدرب السابق لبرشلونة وريال مدريد الصربي أنتيتش وكتبت :“ رادومير أنتيتش 1948-2020 رحيل أحد الكبار ”.
كما تحدثت عن كليان مبابي وكتبت :“ باريس سان جيرمان لا يرغب في رحيل كليان مبابي ”.
آس
ركزت الصحيفة على صفقة الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه وكتبت :“ مبابي 2021 ”.
كما تحدثت عن مفاوضات نقابة اللاعبين في إسبانيا ورابطة الدوري الإسباني وكتبت :“ نقابة اللاعبين ورابطة الليغا يوقفان مفاوضاتهما بشأن تخفيض الرواتب ”.
الصحف الفرنسية
فرانس فوتبول
ركزت الصحيفة على قمصان الأندية التاريخية في كرة القدم الفرنسية وكتبت :“ أفضل 50 قميص، قمصان تاريخية ”.
كما اهتمت الصحيفة بوفاة رئيس أولمبيك مارسيليا السابق بابي ديوف وكتبت :“ تكريم ديوف ”.
ليكيب
ركزت الصحيفة على بطل الجيدو الفرنسي الأسطورة تيدي رينر والذي قال :“ تيدي رينر : يجب أن تبقى مقاتل ”.
كما تحدثت عن كرة القدم الفرنسية وكتبت :“ جيرارد لوبيز في مهمة من أجل الملايين ”.
الصحف الإيطالية
كورييه ديل سبورت
ركزت الصحيفة على المفاوضات بين روابط الدوريات والاتحادات بشأن عدة قضايا وكتبت :“ الجروح والصفعات ”
كما تحدثت عن عودة بايرن ميونخ الألماني للتدريبات على شكل مجموعات صغيرة في ألمانيا.
كما اهتمت بعلاقة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي وباريس سان جيرمان وكتبت :“ إيكاردي وباريس سان جيرمان : نذهب معا ”.
توتو سبورت
ركزت الصحيفة على تصريحات غالياني الرئيس التفيذي السابق لميلان وكتبت :“ غالياني يطلق جرس الإنذار : إنقاذ الدوري ”.
كما تحدثت عن تصريحات رئيس إنتر ميلان موراتي وكتبت :“ ميسي نعم نستطيع ”.
الصحافة السعودية
الرياضية
ركزت الصحيفة على حارس النصر وكتبت :“ جراحة تغيب جونز 8 أسابيع “ و عن الأهلى كتبت :“ الأهلي يجدول الرواتب ”.
الصحيفة تحدثت عن أخبار عالمية وكتبت :“البايرن يعود “ و“ الأسيوي يعتمد تقنية الفيديو “ و “ كورونا تغير كرة القدم “ و “ اللاتينيون يتصدرون العالم ”.
الصحافة الإماراتية
البيان الرياضي
ركزت الصحيفة على إقالة مدرب المنتخب الإماراتي وكتبت :“ إقالة يوفانوفيتش ، اتحاد الكرة يبدأ البحث عن بديل ”.
كما اهتمت بأخبار الأندية واللاعبين في الإمارات وكتبت :“ كورونا لن يشغل النصر عن التخطيط للموسم المقبل “ و “ قصة 20 ثانية اغسل يديك وشاهد أهداف ليوناردو ”.
كما تحدثت عن أخبار دولية وكتبت :“ بوروندي تواصل منافسات كرة القدم “ و “ كايل ولكر يعتذر عن مخالفة العزل المنزلي “ و “ انتهاء علاقة البرازيلي وليان بتشيلسي “ و “ مصر تخطط لتنظيم مونديال 2030 ”.
الاتحاد الرياضي
ركزت الصحيفة على توصية لجنة المنتخبات بإنهاء عقد مدرب المنتخب الإماراتي وكتبت :“ بناء على توصية المنتخبات اتحاد الكرة ينهي عقد إيفان يوفانوفيتش ”.
كما تحدثت الصحيفة عن مواضيع دولية وكتبت :“ ديبالا يهزم بيل في مباراة إلكترونية “ و “ بايرن ميونخ يستأنف تدريباته بشكل محدود “ و “ ويليان يرحل عن تشيلسي “ و “ فان ديك يريد أن يتحول لأسطورة “ و“ لاعبو الصين يعودون لأنديتهم ”.
واهتمت الصحيفة بالعين الإماراتي وكتبت :“ بيدرو يراقب لاعبي الزعيم من البرتغال ”.