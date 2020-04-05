ميلان يستقر على خليفة إبراهيموفيتش.. وأتلتيكو مدريد يعيد فتح ملف كافاني

أعاد أتلتيكو مدريد فتح ملف التعاقد مع إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان الذي رفض التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة رغم نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي وذلك بعد اقترابه من الفشل في التعاقد مع البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن رحيل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عامًا) عن ميلان بنهاية الموسم الحالي فتح الطريق أمام التعاقد مع ميليك من نابولي ليعود أتلتيكو مجددًا إلى كافاني الذي سيرحل مجانًا من النادي الفرنسي عكس ميليك الذي سيغالي نابولي في ثمنه.

ولا يزال دييغو سيميوني المدير الفني للنادي الإسباني عنيدًا بشأن ضمن كافاني الذي يراه خليفة مناسبة للإسباني دييغو كوستا الذي سيتم عرضه للبيع.

وقال شقيق ووكيل أعمال المهاجم الأوروغواياني لمحطة “ كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية:“واجهنا مشاكل كثيرة مع باريس سان جيرمان من أجل تحقيق رغبة إيدي في الرحيل. ولم تستطع أتلتيكو تغطية التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعملية، ولم ترغب باريس سان جيرمان بتخفيض المبالغ التي طلبها، ولم يحسم أتلتيكو الصفقة“.

ويمكن أن يرحل كافاني مجانًا في نهاية الموسم، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران المقبل، بينما يسعى فلامنغو، وبالميراس، وإنتر دي بورتو أليغري البرازيلية، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، إلى ضمه أيضًا.

لكن سيميوني يحلم بأن يشكل البرتغالي الشاب جواو فيلكس ثنائيًا رائعًا مع كافاني في هجوم أتلتيكو الموسم المقبل في ظل الإصابات المتكررة لدييغو كوستا، ووجود ألفارو موراتا وحده.

ولا شك أن الرحيل المتوقع لإبراهيموفيتش عن ميلان وضع ”الروسونيروس“ في موقف صعب وليس لديه سوى ميليك البالغ من العمر 26 عامًا لخلافة المهاجم السويدي في صفوف الفريق.

وسجل المهاجم البولندي الدولي 12 هدفًا في 22 مباراة هذا الموسم مع نابولي وبعد اهتمام ميلان وضع رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس ثمنًا له 40 مليون يورو.