رئيسا ناديين يتوقعان إلغاء الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

قال رئيسا فيورنتينا وتورينو في مقابلتين منفصلتين اليوم الاثنين إنهما يعتقدان أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لن يستكمل على الأرجح بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في العالم والذي شهد أكثر من ثلث وفيات العالم جراء كورونا، 11.591 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في المناطق الشمالية في 21 فبراير شباط.

وفرضت إيطاليا إجراءات العزل العام لمدة 3 أسابيع وتوقف الدوري الإيطالي مثل بقية منافسات كرة القدم حول العالم ولا توجد أي إشارة على موعد استئناف النشاط.

وأبلغ روكو كومسيو مالك فيورنتينا شبكة ”راي“ الرسمية في مقابلة إذاعية ”دعونا نفكر أولا في صحة وسلامة الناس وبعدها تأتي كرة القدم“.

وأضاف ”سنرى مدى إمكانية العودة إلى التدريبات لكن يوجد احتمال كبير لعدم اكتمال البطولة“.

وقال نظيره في نادي تورينو أوربانو كايرو إنه حتى لو استأنفت الفرق التدريبات في مايو أيار فانه لن يكون هناك متسع من الوقت لاستكمال المسابقة.

وقال في مقابلة إذاعية أخرى مع شبكة ”راي“: ”هذا يعني استئناف التدريبات في نهاية مايو وبعدها استئناف المباريات في نهاية يونيو واللعب في يوليو وأغسطس“.

وأردف ”وبعدها سيحصل الجميع على راحة لمدة شهر إضافة إلى شهر آخر للتدريبات ولن يبدأ الموسم الجديد قبل نوفمبر. أعتقد أنه سيناريو صعب التحقق“.

وعبر عن رفضه منح اللقب لمتصدر الدوري.

وقال: ”أرفض هذا المقترح لأن البطولة لم تنته بعد وهناك ثلاثة فرق تتنافس على المقدمة“.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة من 26 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على لاتسيو وبـ9 نقاط على إنتر ميلان الذي لعب 25 مباراة.