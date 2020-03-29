الأزمة تشتعل.. 4 أندية إيطالية تفشل في سداد أجور اللاعبين عن شهر فبراير

يبدو أن الفترة القليلة المقبلة ستكون كارثية على الأندية الأوروبية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، جراء توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقالت صحيفة ”لاريبوبليكا“ إن هناك 4 أندية تنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو، عجزت حتى الآن عن سداد أجور اللاعبين عن شهر فبراير الماضي.

وأضافت: ”حتى الآن لم يحصل لاعبو أندية نابولي، جنوة، سامبدوريا، وتورينو على مستحقاتهم الشهرية الخاصة بالشهر الماضي، وهو ما أثار غضب اللاعبين، وهو ما دفعهم للاتصال بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كي يكون على علم بالأمر“.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، وجود سيناريوهين وراء تأخر حصول اللاعبين على أجورهم الشهرية، الأول هو رغبة الأندية الأربعة في الاحتفاظ بالأموال في أرصدتها البنكية لأطول فترة ممكنة، كي تحافظ على السيولة النقدية، والثاني هو أن إدارات تلك الأندية تريد التفاوض مع اللاعبين حول إمكانية خفض الأجور“.

وتابعت: ”الأمر الغامض في تأخر الأجور هو أن التوقف لم يكن مؤثرا على ميزانية الشهر الماضي في الأندية الإيطالية، لأن النشاط الكروي لم يتوقف بسبب ”كورونا“ في فبراير، وبالتالي فإن الأزمة الحقيقية ربما تتفاقم مع نهاية الشهر الجاري في أندية أخرى“.

وكان فينشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، قد قال إنه سيتقدم باقتراح لتمديد وقف جميع المنافسات الرياضية طوال إبريل/نيسان المقبل بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع صحيفة ”لا ريبوبليكا“ المحلية، قال الوزير سابادافورا: ”عودة المباريات أمر غير واقعي، غدا سأقترح تمديد إيقاف جميع المنافسات الرياضية على كل المستويات والأنواع طوال شهر إبريل“.