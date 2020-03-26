رابطة الأندية الأوروبية: نواجه ”تهديدا وجوديا“ بسبب كورونا.. ونسعى لتخفيف قواعد اللعب المالي النظيف

كشفت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم بأن فرقها تواجه ”تهديدا وجوديا“ لتوقف النشاط بسبب تفشي وباء كورونا.

وفي بيان رسمي أكدت الرابطة أيضا لأعضائها البالغ عددهم أكثر من 200 أن مناقشات تجري حاليا لتخفيف قواعد اللعب المالي النظيف بسبب الوضع الراهن.

وتوقفت مسابقات كرة القدم المحلية في أنحاء القارة وربما يستغرق الأمر عدة شهور قبل عودتها وتأجل نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب الوباء.

وقال أندريا أنيلي رئيس الرابطة والذي يرأس أيضا نادي يوفنتوس بطل إيطاليا في خطاب: ”نحن مسؤولون عن رفاهية واستدامة الأندية التي نديرها وتواجه حاليا تهديدا وجوديا حقيقيا“.

وأضاف أنيلي الذي يخضع للعزل الذاتي في تورينو بعد إصابة ثلاثة لاعبين من يوفنتوس بفيروس كورونا من بين آخرين: ”بسبب توقف النشاط الكروي توقفت الإيرادات التي نعتمد عليها في دفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية وتكاليف التشغيل“.

واختتم: ”لا يتمتع أحد بحصانة والوقت ينفد، التوصل لحلول لهذه المشاكل سيكون واحدا من أكبر التحديات التي واجهتها اللعبة وصناعة كرة القدم على الإطلاق“.