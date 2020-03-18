الفيفا يدرس إجراء تعديلات على عقود اللاعبين وفترات الانتقالات بسبب كورونا‎

يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ على إجراء تعديلات على عقود اللاعبين وفترات الانتقالات بسبب كورونا.

واجتمع مكتب مجلس الاتحاد الدولي اليوم برئاسة غياني إنفانتينو رئيس الفيفا، عبر محادثة جماعية؛ لمعالجة الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس COVID-19

وقرر الفيفا بالإجماع ما يلي:

إنشاء مجموعة عمل مشتركة بينه وبين الاتحادات القارية، ومراقبة تطور الوضع، والعمل جنباً إلى جنب والاتفاق على نهج منسق لمعالجة عواقب هذا الوباء، وجاءت كالتالي:

الحرص على إيجاد حلول شاملة مناسبة للمسابقات على جميع المستويات، مع مراعاة احتياجات جميع الجهات الفاعلة مع وضع صحة جميع المشاركين على رأس الأولويات دائمًا.

• انتقالات اللاعبين: تقييم الحاجة إلى تعديلات أو إعفاءات مؤقتة فيما يتعلق بلوائح الفيفا بشأن وضع وانتقال اللاعبين لحماية العقود لكل من اللاعبين والأندية، وتعديل فترات تسجيل اللاعبين.

• إمكانية إنشاء صندوق دعم تقييم الأثر الاقتصادي الذي تواجهه مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم في كل قارة؛ لتحليل ما إذا كانت هناك حاجة إلى إحداث صندوق دعم على المستوى العالمي، وكيف يجب في هذه الحالة تحديد آليات دعم ملموسة.

• التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لصندوق الاستجابة الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي COVID-19، والعمل مع منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام هذه الأموال لدعم جهود التصدي لهذا الفيروس في جميع مناطق العالم.