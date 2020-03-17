جلاكتيكوس جديد؟ تفاصيل رغبة ريال مدريد في التعاقد مع هاري كين

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في ضم المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، نجم وقائد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن توتنهام ربما لا يستطيع الحفاظ على هاري كين، في ظل الشكوك المحيطة بإمكانية تأهل السبيرز إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

ويحتل توتنهام حاليا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، بعيدا بفارق 7 نقاط عن آخر المراكز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”أكدت التقارير الصحفية البريطانية أن توتنهام يريد الحصول على 170 مليون يورو في حالة رغبة هاري كين في الرحيل عن السبيرز إلى وجهة أخرى سواء داخل أو خارج إنجلترا، في ظل الاهتمام الشديد الذي أبدته عدة أندية بالحصول على خدمات كين، وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي“.

وفي حال انضمام اللاعب لريال مدريد فسيعود فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد مجددا لعصر صفقات ”الجلاكتيكوس“ الذي شهد صفقات من العيار الثقيل مثل لويس فيغو وبيكهام ورونالدو.

وأشارت تقارير إيطالية سابقة إلى أن يوفنتوس يريد دعم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم البيانكونيري برأس حربة مميز، ووضع كين على رأس قائمة المهاجمين المرشحين.

وقبل إصابته، شارك هاري كين، 26 عاما، في 25 مباراة هذا الموسم، وأحرز 17 هدفا وصنع هدفين.

وتعرض هاري كين إلى إصابة قوية مطلع العام الجاري، وغاب على إثرها عن الملاعب، حيث أجريت له جراحة لعلاج تمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيسر، ومن المتوقع عودته مطلع الشهر المقبل، حال استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي المتوقفة حاليا بسبب انتشار فيروس ”كورونا“.

وينتهي عقد هاري كين مع توتنهام في صيف 2024.

ولا يُعتبر هاري كين هو المهاجم الوحيد الذي يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد معه، حيث يوجد على قائمة الميرينغي كل من النرويغي أرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى كيليان مبابي مهاجم ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتسعى إدارة ريال مدريد لحسم صفقة هجومية مميزة، خاصة مع نهاية عقد الفرنسي كريم بنزيما مع الميرينغي في صيف 2021، وعدم تجديد العقد حتى الآن، إضافة إلى المستوى المتواضع الذي ظهر به الصربي لوكا يوفيتش، المنتقل إلى الريال من نادي انتراخت فرانكفورت الألماني مطلع الموسم الجاري مقابل 60 مليون يورو.