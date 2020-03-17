عناوين الصحف الرياضية العالمية: يوم تقرير المصير.. ريال مدريد يريد هاري كين.. ولاعبون للبيع (صور)

شكل اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقرر اليوم لتقرير مصير المنافسات الأوروبية وتأثير فيروس كورونا على المسابقات المحلية والقارية والعالمية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.
كما اهتمت الصحف بأخبار الانتقالات وأخبار الأندية السعودية وكرة القدم الإماراتية.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت :“ اليوم يقرر في مصير دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ونهائيات أمم أوروبا .“
كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ الحرس القديم تحت الاختبار ”.
سبورت
ركزت الصحيفة على الغابوني بيير أوباميانغ مهاجم آرسنال والذي يرغب في اللعب لبرشلونة وكتبت :“ أوباميانغ في غرفة الانتظار ”.
كما تحدثت عن تصريح رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وكتبت :“ برشلونة يرغب في تأجيل نهائيات أمم أوروبا وكوبا أمريكا ”.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار الذي يرغب برشلونة في إعادته الصيف المقبل وكتبت :“ جولة نيمار ”.
كما تحدثت عن اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت :“ الويفا يقرر اليوم قضية تأجيل نهائيات أمم أوروبا ”.
كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هاري كين ”.
كما اهتمت بالقمة الاقتصادية لبرشلونة لمناقشة مشكلة الرواتب والتعاقدات والبيع.
آس
ركزت الصحيفة على مصير أولمبياد طوكيو 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا وكتبت :“ أيضا أصعب ”.
كما تحدثت عن اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت :“ الويفا يقرر اليوم إن كان سيؤجل نهائيات أمم أوروبا ”.
الصحف البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتخاذ قرار بشأن المسابقات المحلية والقارية وكتبت :“ المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد ضرورة إنهاء الموسم ”.
الصحف الفرنسية
فرانس فوتبول
ركزت الصحيفة في عددها الأسبوعي على تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ خلف التأهل ”.
كما تحدثت عن أولمبيك مارسيليا وكتبت :“ لاعبون للبيع ”.
ليكيب
ركزت الصحيفة على تصريح البطل الفرنسي في ألعاب القوى كيفن ماير والذي قال :“ أحب أن يتم تأجيل الألعاب الأولمبية في طوكيو ”.
كما تحدثت عن اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت :“ نهائيات أمم أوروبا في الطريق لـ2021 ”.
الصحف الإيطالية
كورييه ديلي سبورت
ركزت الصحيفة على مصير بضع تظاهرات رياضية بسبب تفشي فيروس كورونا وكتبت :“ نهائيات أمم أوروبا في 2021 ، وداعا طوكيو ”.
توتو سبورت
ركزت الصحيفة على الاقتراحات الممكنة لحسم لقب الدوري الإيطالي في ظل توقفه بسبب فيروس كورونا وكتبت :“ دور نهائي ؟ لا شكرا ”.
الصحافة السعودية
الرياضية
ركزت الصحيفة على طلب فريق النصر وكتبت :“ النصر يطلب بديل العبيد ”.
كما تحدثت عن تأثير فيروس كورونا وكتبت :“ كورونا يشل العالم ”.
واهتمت الصحيفة بأخبار عدة اندية ولاعبين وكتبت :“ زكري يراقب ميلانو “ و “ الاتحاد يدرس “ و “ تاوامبا يجدد ”.
الصحافة الإماراتية
الاتحاد الرياضي
ركزت الصحيفة على اجتماع مجلس اتحاد الكرة الإماراتي وكتبت :“ مجلس اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول، راشد بن حميد يثمن دور القيادة الرشيدة في مواجهة كورونا ”.
كما تحدثت عن مصير أولمبياد طوكيو 2020 وكتبت :“ الأولمبية الدولية تناقش مصير طوكيو 2020 ”.