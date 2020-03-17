عناوين الصحف الرياضية العالمية: يوم تقرير المصير.. ريال مدريد يريد هاري كين.. ولاعبون للبيع (صور)

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شكل اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقرر اليوم لتقرير مصير المنافسات الأوروبية وتأثير فيروس كورونا على المسابقات المحلية والقارية والعالمية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء. كما اهتمت الصحف بأخبار الانتقالات وأخبار الأندية السعودية وكرة القدم الإماراتية. ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: الصحف الإسبانية ماركا ركزت الصحيفة على اجتماع…