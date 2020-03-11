رسميا.. تأجيل مباراتي إشبيلية ضد روما وإنتر ميلان أمام خيتافي بالدوري الأوروبي

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بسبب تعليق الرحلات الجوية بين إسبانيا وإيطاليا نظرا لتفشي فيروس كورونا في إيطاليا التي أعلنت منطقة حمراء.