رسميا.. تأجيل مباراتي إشبيلية ضد روما وإنتر ميلان أمام خيتافي بالدوري الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل لقاءي إشبيلية – روما، وإنتر ميلان – خيتافي؛ بسبب تعليق الرحلات الجوية بين إسبانيا وإيطاليا نظرا لتفشي فيروس كورونا في إيطاليا التي أعلنت منطقة حمراء.
ولم يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موعد جديد للمواجهتين اللتين كانتا مقررتين الخميس في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي.
وكان فريق روما قد أعلن رفض السلطات الإسبانية نزول طائرته في إسبانيا، فيما أعلن رئيس فريق خيتافي عدم سفر فريقه لميلان لمواجهة إنتر ميلان.
وتتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من طرف اتحاد اللاعبين المحترفين وروابط اللاعبين في عدة بلدان من أجل تأجيل كل لقاءات كرة القدم في الوقت الحالي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة اللاعبين.