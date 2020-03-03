نقل والدة كريستيانو رونالدو إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة في المخ

قالت تقارير صحفية، إن والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، تم نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية حادة.

وأشارت وسائل إعلام برتغالية إلى أن دولوريس أفيرو، والدة رونالدو، نقِلت إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عقب إصابتها بجلطة.

وأكدت التقارير أن والدة رونالدو تتلقى العلاج -حاليا- في مستشفى الدكتور نيلو مندونكا في جزيرة ماديرا البرتغالية، وأن حالتها مستقرة، ومن المقرر أن يتم إجراء بعض الفحوص الطبية لها خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد أسباب الجلطة، وما إذا كان هناك أي آثار جانبية للأزمة الصحية التي تعرضت لها.

ونوّه تقرير صحفي برتغالي، نقلته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن والدة رونالدو تعاني جلطة في المخ، نتيجة حدوث تجلط دموي.

وكانت دولوريس أفيرو أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أنها تتلقى العلاج نتيجة إصابتها بالسرطان، إذ سبق لها التعافي في عام 2007 من مرض سرطان الثدي.

وفي عام 2009، ونتيجة التجربة التي عانت منها دولوريس أفيرو، تبرع كريستيانو رونالدو بـ100 ألف جنيه إسترليني لبناء مركز جديد لعلاج السرطان في المستشفى التي تلقّت فيها والدته العلاج، بمدينة مانشستر البريطانية.