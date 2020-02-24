رئيس يوفنتوس يعلق على ارتباط البيانكونيري بغوارديولا وموقفه من ساري

لم ينف أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، رغبته في التعاقد مع بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لكنه أكد في الوقت ذاته سعادة غوارديولا مع فريقه، وكذلك رضا يوفنتوس مع مديره الفني الحالي ماوريسيو ساري.

ونقلت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، عن أنييلي قوله: ”غوارديولا؟ لا يمكن ألا نفكر في غوارديولا، لكنه في هذه المرحلة سعيد مع مانشستر سيتي ونحن سعداء بساري.

وأضاف: ”علاقتنا مع المدربين السابقين جيدة. لا زالت علاقتنا مع أنطونيو كونتي وماسيمليانو آليغري. نحن محترفون وينبغي أن تظل العلاقة كذلك“.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى وجود خلاف بين النادي وساري؛ ما وضع غوارديولا مرشحا لتدريب يوفنتوس؛ خاصة بعد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مانشستر سيتي بحرمانه من دوري الأبطال موسمين.

وأضاف رئيس يوفنتوس لمحطة ”راديو 24“ الإيطالية: ”أردنا التعاقد مع ساري وقد حقق تغييرات فنية كبيرة. التعاقد مع مدير فني مثل ساري يضمن لنا النتيجة النهائية التي نريدها“.

وعن خوض مباراة إنتر ميلان، يوم الأحد المقبل، دون جماهير؛ في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد، قال أنييلي: ”أعتقد أنه في الوقت الحالي الأولوية هي حماية الصحة العامة للجماهير. من الواضح أن هناك حوارا بين جميع الأطراف المعنية. سندعم أي قرار يتخذ في إطار حماية صحة الجماهير. لو تقرر إقامة المباراة دون جمهور سنلتزم بالطبع“.

وبات الغموض سيد الموقف في الدوري الإيطالي بعد تأجيل 4 مباريات كانت مقررة يوم الأحد في مدن ميلانو وتورينو وفيرونا وبيرغامو؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا.

وقالت السلطات الرياضية والسلطات المسؤولة عن كرة القدم في إيطاليا، إنها تنتظر تعليمات ونصائح من الحكومة قبل اتخاذ الخطوة التالية.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، إن مباراة الأحد المقبل بين البطل وصاحب الصدارة يوفنتوس وإنتر ميلان في مدينة تورينو، يمكن إقامتها دون جماهير.

وفيما يتعلق بإمكانية نقل المباراة لأرض محايدة، اعترف أنييلي بأن الأمر معقد للغاية لتنفيذ هذا الأمر، وأن إقامتها دون جمهور يضمن سلامة الجماهير.

وعن رأيه في أداء الفريق فيما مضى من الموسم، وإمكانية الاستمرار في دوري أبطال أوروبا، قال رئيس يوفنتوس: ”حتى الآن نسير بخطى ثابتة ونتصدر الدوري وبلغنا أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال، وكذلك قبل نهائي كأس إيطاليا. خسرنا لقب السوبر لكننا اعتدنا تقييم الأمور في نهاية الموسم. الاعتقاد بأننا نستطيع الفوز بالألقاب كل عام في فبراير هو أمر أحمق، فالوصول إلى هذه المرحلة ونحن في الصدارة نقطة انطلاق جيدة“.